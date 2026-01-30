Turdera, la localidad más "escolar" del conurbano, cumple 116 años.

Todo comenzó cuando las hermanas Turdera Inés y Eugenia heredaron la propiedad donada por su tío Luis Puig , y por iniciativa de un pariente constructor -Riziero Preti- comienza el desarrollo de una nueva urbanización sobre las vías del Ferrocarril del Sud, cuya parada había sido habilitada un año antes de la independencia de la ciudad.

En 1910, la Municipalidad habilita la línea de tranvías a tracción a sangre entre la estación Temperley y la Villa Turdera. Con el tiempo, y como respuesta al aumento de la población y el desarrollo de la villa y su entorno, hace que Riziero extendiera las líneas de tranvías al Anexo del Hospital Español, que fue habilitado en 1913 y posteriormente otra línea desde la Cervecería Bieckert hasta la estación Adrogué . La línea tranviaria unirá la villa y la estación hasta el año 1924.

"Si bien las actividades comenzaron en 1908 con el primer loteo de dichos terrenos, el 30 de enero de 1910 se colocó la piedra fundamental en la Parroquia San Pablo, con la presencia de Riziero Preti y las hermanas Turdera, los pioneros que ayudaron a la creación de la ciudad", contó Jorge Origone, miembro del Instituto Histórico Municipal, sobre los orígenes de la localidad perteneciente a Lomas.

En sus pocas cuadras, Turdera, en aquél entonces conocida como Loma de Las Hormigas por la altura de las tierras que pertenecían a las hermanas- posee un gran patrimonio histórico y cultural que todavía permanece entre las obras modernas. Una de las construcciones de 1910 aún presente es la residencia del constructor Riziero Preti, ubicada sobre la avenida 9 de Julio 440. La casona fue declarada de valor histórico y arquitectónico por la Municipalidad y la Provincia de Buenos Aires.

Jorge Luis Borges acudió a Turdera en busca las historias de cuchilleros, en Costa Brava a metros del puente de ladrillos más que centenario sobre las vías del ferrocarril Roca.

instituto vicente palloti. El Palloti, uno de los queridos colegios de Turdera.

La identidad estudiantil de Turdera

Desde los alrededores, Temperley, Llavallol, Adrogué, entre otros barrios, hubo siempre una gran afluencia de vecinos que se formaron escolarmente en Turdera. Esto es por la gran cantidad de escuelas que contiene la localidad. Además, allí se hace todos los años la SEJU, un evento de desfile y festejo de los jóvenes de todas las instituciones que salen a las calles con propuestas artísticas y recreativas.

Dentro de sus atractivos, sin dudas el Parque Finky se lleva todas las miradas: un predio con mucho espacio verde, a la vera de las vías del tren y a donde concurren aproximadamente 1.500 personas por día.

Medio siglo como ciudad

En el 2024 la localidad estuvo de festejo al cumplirse los 50 años de su conformación como ciudad. Allí el Municipio armó un evento popular, con desfile, feria y artistas en vivo. Además se llevó a cabo la elección de la bandera insignia de la ciudad, un proceso participativo en el que miles de vecinos de 25 instituciones tuvieron la oportunidad de aportar sus ideas y de la que resultó ganadora la diseñada por la vecina Sasha Spagna.

"Queremos que Turdera siga creciendo y desarrollándose, pero sin perder su identidad. Por eso, vamos a trabajar para que sea un lugar donde todas las familias puedan vivir felices y en armonía", aseguró el intendente Federico Otermín.