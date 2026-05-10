Cómo fue el romance de Luis Alberto Spinetta y Carolina Peleritti

Luis Alberto Spinetta, ídolo del rock argentino , y Carolina Peleritti mantuvieron un intenso romance que extendió durante unos cuatro años, aproximadamente entre 1996 y 1999. Por entonces, el Flaco estaba separándose de Patricia Salazar , la mamá de sus cuatro hijos, Dante, Catarina, Valentino y Vera.

La modelo y el músico se conocieron cuando ella tenía 24 años, marcando un antes y un después en la vida de ella, quien luego se alejó de las pasarelas.

“Necesito preguntarte por tu relación con Spinetta. Semejante groso para todos. Creo que todos queremos haber estado en pareja con Spinetta”, le preguntó hace unos años Jey Mammon a Carolina Peleritti.

Ante las preguntas de Jey Mammon , la modelo contó más detalles. “Fue una experiencia hermosa. Me conocí gracias a estas cosas que tiene el medio, en donde te conocés sin conocerte. Fue en un concierto. Yo lo admiraba mucho a él y a su música”, dijo.

“El primer encuentro fue muy hermoso. Yo le hice una seña de agradecimiento y él hizo lo mismo. Tiempo después nos encontramos y nos enamoramos. Para mí, es una de las cosas más hermosas que viví en la vida. Estar con él y compartir la vida”, confesó sobre el ídolo del rock argentino.

“Yo tenía 24 años, era muy chica”, recordó. “¿Cuántos años estuviste con él?”, indagó el conductor. “Cuatro años. Creo que para todos nosotros él es un referente y un maestro. Estar con él, siendo yo muy chica, fue algo muy fuerte”, afirmó.

“¿Si lo tuvieras que definir como persona?”, preguntó Jey Mammon. “Una persona con mucho humor. Así, genial. Un ser iluminado, que nos iluminó a todos con su música. Es tan original e increíble. Único”, declaró Carolina Peleritti.

Luego confesó cómo lo inspiró en su música: “Me inspiró su persona y también haber escuchado un montón de música junto a él. Yo escuché los Beatles por primera vez con él. Esa música y mucha más. Yo soy reservada al hablar de él porque creo que tiene coherencia con lo que era en su vida”.