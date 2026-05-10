Mauricio Pellegrino explicó los motivos de la eliminación de Lanús en el Torneo Apertura

Mauricio Pellegrino no pudo clasificar a Lanús a los cuartos de final del Torneo Apertura.

Lanús cerró su participación en el Torneo Apertura con un trago amargo. En un duelo de eliminación directa disputado en el Estadio Diego Armando Maradona, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino no pudo ante la eficacia de Argentinos Juniors y cayó por 2 a 0 , despidiéndose del certamen en la instancia de octavos de final.

Tras el encuentro, el entrenador de Lanús brindó su visión sobre un partido que calificó como equilibrado pero que se destrabó por una vía conocida: el balón detenido.

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"Fue un partido parejo que se definió por un detalle. Una pelota parada es lo que abre el juego y hace que Argentinos juegue con su ventaja, manejando los tiempos y esperando nuestro error", explicó el DT. Y apuntó: "El plan no es que no salió, mis jugadores han hecho todo al máximo de nuestras posibilidades. Pagamos caro ese detalle: la pelota parada. Ellos tuvieron la efectividad que no tuvimos nosotros".

El gol de Francisco Álvarez a los 27 minutos del primer tiempo obligó al Granate a adelantarse, pero la falta de frescura en los metros finales volvió a ser un condicionante. Aunque Lanús tuvo sus chances —incluyendo un mano a mano de Marcelino Moreno y una pelota salvada sobre la línea—, la eficacia no estuvo de su lado.

"Hicimos un esfuerzo enorme y lo buscamos de todas maneras, no ha podido ser. Jugamos como pensamos que era mejor", sentenció Pellegrino, destacando la "personalidad" de sus jugadores pese al resultado adverso. El cierre llegó en tiempo de descuento, cuando Alan Lescano selló el 2-0 definitivo con un golazo que liquidó cualquier esperanza de remontada.

Lo que viene para Lanús

Con esta eliminación, Lanús deberá enfocar todas sus energías en la Copa Libertadores y en el próximo Torneo Clausura a partir del segundo semestre del año. El director técnico reconoció que el equipo debe "dar vuelta la página" rápido para corregir las desatenciones defensivas que costaron la clasificación en La Paternal.

"El equipo mejoró defensivamente, pero desde que se fue Rodrigo Castillo, ha empezado a crear menos y a convertir menos. Estamos haciendo un esfuerzo enorme en la copa y necesitamos ajustar cosas en poco tiempo", asumió el ex entrenador de Estudiantes de La Plata e Independiente, entre otros.

"Venimos de jugar en la altura hace 4 días. A pesar de la tristeza, felicito a los jugadores porque han dado todo", concluyó Mauricio Pellegrino.