Qué dijo Nicolás Domingo tras la dura derrota de Temperley

Nicolás Domingo habló después de la dura derrota de Temperley por 5 a 0 ante Deportivo Maipú por la Primera Nacional y se mostró autocrítico sobre el funcionamiento del equipo, especialmente el del primer tiempo, donde el "Cruzado" se encaminó el triunfo que se llevó a Mendoza. "Todos hicimos un mal primer tiempo, incluido yo", reconoció .

En conferencia de prensa, y todavía con el resultado fresco, el entrenador del Gasolero dio la cara a pesar del malestar y no dudó en calificar a esta caída como "una de las más feas" que sufrió el club en los últimos años , aunque remarcó que "hay que dar vuelta la página" y mirar hacia el próximo desafío: el partido ante Gimnasia de Jujuy, el líder de la zona B, en condición de visitante.

"Ahora no voy a encontrar ninguna explicación. Lo que queda es hacernos cargo del momento, del partido que hicimos. La verdad que hoy no nos salió nada y el rival nos convirtió en la primera que tuvo . Ahora hay que seguir trabajando", remarcó Nico Domingo tras la derrota en el estadio Alfredo Beranger.

Siguiendo esa línea, el DT reconoció que fue "una derrota dura", un partido "malo" del equipo , que empaña lo que, según su óptima, es un "buen" torneo del equipo. "La verdad que estos resultados no suelen darse en el fútbol argentino, pero a veces sucede y hay que hacerse cargo ", resaltó.

temperley maipu Temperley la pasó mal ante Deportivo Maipú. Prensa Temperley.

A pesar de esta derrota, Temperley sigue en zona de Reducido por el momento y se mantiene en la conversación de arriba. Por eso, en medio del cimbronazo que significó esta goleada, Domingo remarcó que "hasta hoy veníamos muy bien" en el campeonato, teniendo en cuenta que acumulaba ocho partidos sin perder, con dos victorias y seis empates. "Si bien es verdad que los empates le ponen un poco de gris a la situación, creo que en varios hicimos los méritos para ganar", remarcó.

Lo que le queda a Temperley en la primera rueda

El "Gasolero" tendrá dos partidos seguidos de visitante, el primero ante el Lobo jujeño y después ante Nueva Chicago, y recién después jugará en su casa ante San Martín de San Juan. Después de eso, visitará a Chacarita y luego comenzará una seguidilla de tres partidos de local: Güemes de Santiago del Estero, San Martín de Tucumán y Tristán Suárez, en lo que será una racha importante para definir su suerte en la temporada.