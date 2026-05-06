Temperley recupera a su líder: Adrián Arregui vuelve a estar a disposición

Adrián Arregui es uno de los emblemas de Temperley . Desde su rol de líder, es un pilar del equipo de Nicolás Domingo y por eso su ausencia se sintió durante los últimos partidos en la Primera Nacional . Sin embargo, el capitán celeste evolucionó bien de su lesión y esta semana se reincorporará a los trabajos con sus compañeros.

De acuerdo a lo informado en el último parte médico que brindó el club, el mediocampista central se sumará a los entrenamientos en el transcurso de esta semana, ya que evolucionó "bien" de la distención en el recto que le impidió estar en los últimos seis partidos del equipo, en los que el equipo sumó una victoria en el clásico ante Los Andes y acumula una racha de cinco empates en fila.

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Arregui se lesionó durante el partido ante Atlanta por la fecha 6 del campeonato de la Primera Nacional, partido en el que fue reemplazado en el segundo tiempo. Ese día abandonó el campo a los 57 minutos para permitirle el ingreso a Gabriel Esparza y hasta el momento no volvió a jugar.

Después de ese partido, el Gasolero le ganó por 1 a 0 al Milrayitas, después empató 0 a 0 Midland, 3 a 3 Quilmes, 1 a 1 ante Colegiales, 0 a 0 con Patronato y 1 a 1 ante Almagro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TemperleyOK/status/2050627941147557939&partner=&hide_thread=false Adrián Arregui continúa recuperandose de una distensión en el recto anterior. Se reincorporará al grupo en la próxima semana. — Club A. Temperley (@TemperleyOK) May 2, 2026

Por eso, luego de seis semanas de inactividad, los próximos entrenamientos serán importantes para ver cómo regresa de la lesión y si está en condiciones de formar parte de la nómina para el encuentro del domingo ante Deportivo Maipú, en el estadio Alfredo Beranger, por la fecha 13 de la Primera Nacional.

De no estar condiciones, los que se mantendrían dentro del 11 titular son los juveniles Lucas Richarte y Nicolás Ávalos, ambos productos de la cantera celeste.

El otro lesionado que esperan en Temperley

Otro de los pilares del Celeste es el arquero Ezequiel Mastrolía, quien se lesionó durante el primer tiempo del empate ante Patronato y quedó descartado para el duelo ante Almagro, donde hizo su debut como titular Lisandro Morrone.

El arquero, de acuerdo al parte médico, padece una distención del músculo recto interno y todavía le quedan dos semanas de recuperación. Por este motivo, tampoco estará en el cruce ante el elenco mendocino y será evaluado con miras a la visita a Gimnasia de Jujuy dentro de dos semanas.