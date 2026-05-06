Alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional para toda la región

Hay alerta por fuertes tormentas en Lomas de Zamora y la región.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta naranja por tormentas para la madrugada del jueves que afectará a Lomas de Zamora y a toda la región. Las tormentas comenzarán por la tarde de este miércoles cuando también rige una alerta amarilla.

Las consecuencias de la ciclogénesis ya llegaron al sur de la Provincia y se espera que hacia el final de la jornada se extiendan en toda la zona del AMBA. Este fenómeno climatológico afectará a todo el centro del país y se extenderá también al Litoral.

La inestabilidad en Lomas y la región persistirá durante todo el jueves y según el SMN durante las alertas meteorológicas podrían producirse lluvias intensas en cortos periodos de tiempo, como así también importantes rafagas de viento.

Fuentes oficiales recomiendan retirar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y no sacar los residuos a la vía pública. Ante cualquier emergencia, el Municipio de Lomas de Zamora tiene habilitado un Whatsapp durante las 24hs para comunicarse: 1124975663.

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