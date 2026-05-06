En Lomas dan cursos sobre redes, diseño, podcast y edición de contenidos

El Punto Digital Fiorito recibe a vecinos con ganas de incorporar conocimientos tecnológicos, crear contenidos, armar proyectos y potenciar emprendimientos. Desde el Municipio de Lomas de Zamora lanzaron las inscripciones para las capacitaciones gratuitas de mayo.

"Son talleres que tienen como objetivo acercar herramientas digitales a toda la comunidad y están enfocados en el uso de celular, computadoras y programas tecnológicos. Tenemos capacitaciones que abarcan todos los intereses y están abiertos a todas las edades sin necesidad de tener conocimientos previos para empezar a aprender", expresó Pablo Longo, profesor del espacio ubicado sobre la Avenida Presidente Perón y Recondo .

La idea es que los participantes se lleven herramientas útiles para el estudio, el trabajo, la vida cotidiana y sus proyectos personales. Los lunes hay cursos de Habilidades narrativas y digitales (de 10 a 12), Producción creativa y laboral para redes sociales (12 a 14) y Primeros pasos con la IA (15 a 16.30).

Los miércoles, de 10 a 12, está el de Edición de Video para redes. Mientras que de 12 a 14 brindan un taller de radio y podcast con todo lo necesario para hacer transmisiones online, contar historias de forma creativa, conectar con la audiencia y compartir contenidos propios.

Por su parte, los jueves hay cuatro capacitaciones para los vecinos: Canva para principiantes (de 10 a 12), Habilidades digitales (12 a 14), Guión para radio y podcast (12 a 14), y un Taller de E-scritura (15 a 16.30). Los interesados en anotarse en cualquiera de los cursos tienen que llenar este formulario.

Un lugar en Fiorito que abre puertas al mundo tecnológico

El Punto Digital Fiorito fue inaugurado por el Municipio en 2021 junto a la Secretaría de Innovación Pública de la Nación con el objetivo de que los vecinos accedan a las nuevas tecnologías. El lugar está equipado con computadoras, un microcine con equipo de proyección, televisores LED, una sala de entretenimiento con consolas de videojuegos, home theatre, cámaras y micrófonos inalámbricos.

"Me anoté porque me interesa todo lo relacionado a la computación y quiero integrarme más con la tecnología. La propuesta me encantó y se hace en un horario que después me da tiempo para hacer otras cosas", destacó Raquel, vecina de 63 años que participó de los cursos en marzo de este año.