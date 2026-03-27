Arte y movimiento: en Lomas arrancaron los talleres de los centros culturales

En los centros culturales de Lomas de Zamora arrancaron los talleres gratuitos que brinda el Municipio para que vecinos de todas las edades disfruten de la recreación y el aprendizaje cerca de sus hogares.

A lo largo de cada semana hay clases de múltiples disciplinas artísticas y encuentros pensados para que las personas hagan actividad física y cuiden su salud. En el Centro Cultural El Ceibo de Banfield (Rincón 565) dan guitarra, canto, teatro, yoga, danza clásica, gimnasia, tango, taller de memoria, rock, folklore, zumba, peluquería, danza recreativa, dibujo y artes plásticas, entrenamiento para actores, pilates, uso de celular, pintura en tela, taller literario, porcelana fría, acuarela, coro y comedia musical.

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"En tango arrancamos con pasos sencillos para ver cuál es el conocimiento porque es una danza difícil y hay que ir de a poco. También estoy a cargo de las clases de rock, que es un baile más social que se utiliza mucho en cumpleaños, casamientos y eventos así que la idea es darles herramientas a los alumnos para que sigan sumando conocimientos", contó Gastón Robledo, profesor que trabaja hace 9 años en El Ceibo.

En Banfield también funciona el Centro Cultural Darragueira , que está sobre la calle Darragueira 275 , donde hay clases de yoga, peluquería, elongación, danzas urbanas, textura y color, pilates, danzas urbanas, taller literario, dibujo y artes plásticas, guitarra, comedia musical, rock, porcelana fría, uso de celular, memoria, teatro, pilates, zumba, gimnasia rítmica y pintura en tela.

Hay disciplinas artísticas y también clases para estar en movimiento.

Por su parte, el Club Cultural de Lomas (Piaggio 653) tienen gimnasia, zumba, taller literario, danza clásica, danza jazz, peluquería, teatro, folklore, expresión artística, gimnasia postural, arte en papel, yoga, guitarra, percusión inclusiva, pintura en tela, arte y juegos, danza árabe, comedia musical, danzas urbanas, artes plásticas y canto grupal.

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Mientras que en el Centro Cultural San José (Caaguazú y Anchoris) brindan jornadas de yoga, comedia musical, danza clásica, zumba, artes plásticas, danzas urbanas, folklore, literatura, circo, canto, streaming, salsa y bachata, taller de memoria, cello/contrabajo, flauta traversa/clarinete, teatro, uso de celular, porcelana fría, guitarra, danza inclusiva, ensamble de orquesta, violín y percusión.

Y los vecinos de Fiorito tienen su Centro Cultural en la calle Recondo 1466, donde hay clases de artes plásticas, guitarra, comedia musical, rock, zumba, peluquería, violín y viola, danzas infantiles, peinados, danza brasilera, folklore, yoga, danza clásica, árabe, pintura en tela, stretching, percusión orquestal, lenguaje musical, canto, danzas urbanas, porcelana fría, literatura, teatro y danza folklórica.

La novedad de este año es que las inscripciones son a través de la web del Municipio. Ahí van a encontrar todos los talleres que hay en cada centro cultural con los horarios y un formulario para completar con los datos personales.

Los talleres en los Puntos Jóvenes de Lomas de Zamora

En Lomas hay 6 Puntos Jóvenes que ofrecen talleres gratuitos para vecinos de 12 a 30 años. Técnica de grabado, tela aérea, artes visuales, escritura creativa, teatro, circo, arte sustentable, ensamble de música, danzas urbanas, diseño y vestuario, danzas contemporáneas, malabarismo, escenotecnia, vóley mixto, hockey femenino, boxeo recreativo, kickboxing, taekwondo, futsal, futbol femenino y básquet son las opciones disponibles de deportes.

Las sedes funcionan en Fiorito (Darwin 1735 y Pilcomayo 342), Centenario (Bucarest 259), Lomas (Avenida Yrigoyen 9437), Lamadrid (Otto Krause 4633) y Albertina (Montiel y Atenas). Para anotarse, los vecinos tienen que entrar a la web oficial, llenar un formulario con sus datos y elegir el taller en el que van a participar.