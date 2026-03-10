La Colectiva, un centro cultural con impronta feminista, en el corazón de Temperley

"Si repasamos un poco la historia sabremos que los clubes de barrio, las sociedades de fomento y otros espacios barriales han sido ocupados siempre por varones. Todos los deportes que allí se daban eran para varones. Cómo no pensar, entonces, un espacio feminista", explicó Soledad Koffman, que coordina la comunicación y las relaciones con otros espacios de la comunidad.

Somos un grupo de amigas que a partir de la ruptura de otra organización en la que estábamos decidimos continuar, primero como grupo y luego con una idea que nos convoque. En diciembre de 2024 nos encontramos con la casa que hoy ocupamos alquilada para la organización de la que formábamos parte. En el transcurso se da esta ruptura y tuvimos que decidir si continuar o largar todo. Nos pareció una buena oportunidad generar un espacio de encuentros en donde sucedan hechos artísticos, de reflexión, de comercio local y artesanal, de proyecciones de ficción y documentales, etc. También brindar el espacio físico para que se puedan dar talleres y clases de distintas disciplinas.

Nuestra misión es el encuentro. Creemos que en estos tiempos de tanta crueldad y deshumanización sostener, con mucho esfuerzo, esta casa es una forma de resistencia. Nos sentimos satisfechas si con nuestras propuestas logramos que la gente se encuentre y pase un momento agradable. Muchas veces somos puente para el reencuentro de personas que no se ven hace tiempo y que encuentran en nuestro lugar la oportunidad de la charla y el compartir un hecho artístico.

"Nuestra misión es el encuentro. Creemos que en estos tiempos de tanta crueldad y deshumanización sostener, con mucho esfuerzo, esta casa es una forma de resistencia".

Nuestra visión siempre es feminista. Es nuestra premisa, nuestro faro. La prioridad siempre está puesta en las mujeres y las disidencias. Históricamente hemos sido relegadas a las tareas dentro de los límites de nuestras casas. Estaba vedado para nosotras acceder a situaciones que tengan que ver con el placer, el disfrute y el despliegue de capacidades creativas y lúdicas.

centro cultural la colectiva. Guada, Orne, Sole, Suchi y Andre, un grupo de amigas que hace poco más de un año conformó el nuevo centro cultural.

Una perspectiva contrahegemónica

A partir de esta concepción es que pensamos y nos pensamos como espacio cultural. Romper con toda lógica opresora y contribuir al desenvolvimiento de lo que cada mujer y disidencia tenga para ofrecer. Que vengan, que salgan de sus casas, que compartan sus creaciones, sus saberes y que construyan nuevos vínculos. Hoy en día el bienestar es mala palabra. Se acaba de aprobar una ley de reforma laboral que nos transporta prácticamente al S. XIX. Nos quieren sin tiempo para el disfrute, replegadas y encerradas. Nosotras vamos a seguir abriendo la puerta para encontrarnos y compartir lo que nos pasa.

- ¿Qué tipo de proyectos con la lógica feminista se emprenden?

Estamos reiniciando varias actividades luego del receso de verano. Estos días tuvimos un taller muy interesante sobre “Finanzas y autogestión” en donde se brindaron herramientas para hacer crecer nuestra economía y valorar nuestro trabajo para poder ponerle precio. Aprender a hacer costos y no morir en el intento. Este sábado habrá un taller creativo de collage con fotos. Este taller viene dándose una vez por mes, siempre con distintas temáticas, técnicas y texturas. En el mes de marzo tendremos actividades relacionadas con el “Día de la mujer”.

El viernes 14 haremos una jornada de bordado de pañuelos y otras intervenciones creativas, pintura, dibujo, etc. tal cual como lo propuso “Abuelas de Plaza de Mayo”. El viernes 20 proyectaremos el documental “Norita”. Y estamos terminando de armar un encuentro con una organización de DDHH. Cuando tengamos datos más precisos lo publicaremos. Además, arrancan las clases de Tai Chi, y de Taekwondo, una vez por semana.

MÁS INFO SOBRE LAS PROPUESTAS DEL CENTRO CULTURAL EN INSTAGRAM