martes 10 de marzo de 2026
Escribinos
10 de marzo de 2026
Para bancar.

La Colectiva, un centro cultural con impronta feminista, en el corazón de Temperley

El centro cultural ubicado en Cerrito 1559, Temperley, contribuye a la expresión de la comunidad lomense desde hace poco más de un año.

Diario La Unión | Aníbal Manzi
Por Aníbal Manzi
El centro cultural está ubicado en Cerrito 1559, Temperley.

El centro cultural está ubicado en Cerrito 1559, Temperley.

El centro cultural está ubicado en Cerrito 1559, Temperley.

El centro cultural está ubicado en Cerrito 1559, Temperley.

El centro cultural está ubicado en Cerrito 1559, Temperley.

El centro cultural está ubicado en Cerrito 1559, Temperley.

El centro cultural está ubicado en Cerrito 1559, Temperley.

El centro cultural está ubicado en Cerrito 1559, Temperley.

"Si repasamos un poco la historia sabremos que los clubes de barrio, las sociedades de fomento y otros espacios barriales han sido ocupados siempre por varones. Todos los deportes que allí se daban eran para varones. Cómo no pensar, entonces, un espacio feminista", explicó Soledad Koffman, que coordina la comunicación y las relaciones con otros espacios de la comunidad.

Lee además
Pau Bori se presentará en vivo.
No te lo pierdas

El centro cultural Artesresistir de Banfield celebra su primer año de vida
Un lugar para visitar en Cerrito 1559, Temperley.
Novedad

Un centro cultural en Lomas que busca romper moldes: qué propone

- ¿Cómo surge la idea de crear este centro cultural?

Somos un grupo de amigas que a partir de la ruptura de otra organización en la que estábamos decidimos continuar, primero como grupo y luego con una idea que nos convoque. En diciembre de 2024 nos encontramos con la casa que hoy ocupamos alquilada para la organización de la que formábamos parte. En el transcurso se da esta ruptura y tuvimos que decidir si continuar o largar todo. Nos pareció una buena oportunidad generar un espacio de encuentros en donde sucedan hechos artísticos, de reflexión, de comercio local y artesanal, de proyecciones de ficción y documentales, etc. También brindar el espacio físico para que se puedan dar talleres y clases de distintas disciplinas.

WhatsApp Image 2026-03-05 at 15.24.23 (1)

"Nuestra misión es el encuentro. Creemos que en estos tiempos de tanta crueldad y deshumanización sostener, con mucho esfuerzo, esta casa es una forma de resistencia".

- ¿Cuál es la misión del centro cultural?

Nuestra misión es el encuentro. Creemos que en estos tiempos de tanta crueldad y deshumanización sostener, con mucho esfuerzo, esta casa es una forma de resistencia. Nos sentimos satisfechas si con nuestras propuestas logramos que la gente se encuentre y pase un momento agradable. Muchas veces somos puente para el reencuentro de personas que no se ven hace tiempo y que encuentran en nuestro lugar la oportunidad de la charla y el compartir un hecho artístico.

Nuestra visión siempre es feminista. Es nuestra premisa, nuestro faro. La prioridad siempre está puesta en las mujeres y las disidencias. Históricamente hemos sido relegadas a las tareas dentro de los límites de nuestras casas. Estaba vedado para nosotras acceder a situaciones que tengan que ver con el placer, el disfrute y el despliegue de capacidades creativas y lúdicas.

centro cultural la colectiva.
Guada, Orne, Sole, Suchi y Andre, un grupo de amigas que hace poco más de un año conformó el nuevo centro cultural.

Guada, Orne, Sole, Suchi y Andre, un grupo de amigas que hace poco más de un año conformó el nuevo centro cultural.

Una perspectiva contrahegemónica

A partir de esta concepción es que pensamos y nos pensamos como espacio cultural. Romper con toda lógica opresora y contribuir al desenvolvimiento de lo que cada mujer y disidencia tenga para ofrecer. Que vengan, que salgan de sus casas, que compartan sus creaciones, sus saberes y que construyan nuevos vínculos. Hoy en día el bienestar es mala palabra. Se acaba de aprobar una ley de reforma laboral que nos transporta prácticamente al S. XIX. Nos quieren sin tiempo para el disfrute, replegadas y encerradas. Nosotras vamos a seguir abriendo la puerta para encontrarnos y compartir lo que nos pasa.

- ¿Qué tipo de proyectos con la lógica feminista se emprenden?

Estamos reiniciando varias actividades luego del receso de verano. Estos días tuvimos un taller muy interesante sobre “Finanzas y autogestión” en donde se brindaron herramientas para hacer crecer nuestra economía y valorar nuestro trabajo para poder ponerle precio. Aprender a hacer costos y no morir en el intento. Este sábado habrá un taller creativo de collage con fotos. Este taller viene dándose una vez por mes, siempre con distintas temáticas, técnicas y texturas. En el mes de marzo tendremos actividades relacionadas con el “Día de la mujer”.

El viernes 14 haremos una jornada de bordado de pañuelos y otras intervenciones creativas, pintura, dibujo, etc. tal cual como lo propuso “Abuelas de Plaza de Mayo”. El viernes 20 proyectaremos el documental “Norita”. Y estamos terminando de armar un encuentro con una organización de DDHH. Cuando tengamos datos más precisos lo publicaremos. Además, arrancan las clases de Tai Chi, y de Taekwondo, una vez por semana.

MÁS INFO SOBRE LAS PROPUESTAS DEL CENTRO CULTURAL EN INSTAGRAM

Temas
Seguí leyendo

El centro cultural Artesresistir de Banfield celebra su primer año de vida

Un centro cultural en Lomas que busca romper moldes: qué propone

Arrancaron los talleres gratuitos de verano en los centros culturales

Adiós a Alicia Danesino, una voz de la poesía de Lomas de Zamora

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
La presunta viuda negra quedó a disposición de la Justicia.
Allanamiento.

Detuvieron a una "viuda negra" acusada de drogar y desvalijar a su víctima en Lomas

Las más leídas

Te Puede Interesar

La partida de Alicia sacudió al ámbito cultural de Lomas de Zamora.
Dolor.

Adiós a Alicia Danesino, una voz de la poesía de Lomas de Zamora