¿Podrán?

ATE y CTA fueron a la Justicia para frenar la reforma laboral de Javier Milei

Según el escrito presentado por ATE y la CTA Neuquén, la norma vulnera derechos constitucionales vinculados al empleo y la libertad sindical, entre otros.

El recurso fue presentado ante el Juzgado Federal de Neuquén y está firmado por Carlos Quintriqueo, secretario general de ambas organizaciones en la provincia, con patrocinio del abogado Juan Kairuz.

¿Se viene el estallido?

Con la reforma laboral se incrementan las noticias de despidos y represión

La acción judicial busca que la Justicia declare la nulidad e inconstitucionalidad de la mayoría de los artículos de la ley, sancionada por el Congreso el 27 de febrero y publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo.

Según el escrito, la norma vulnera derechos constitucionales vinculados al trabajo, la libertad sindical y la protección social. El amparo sostiene que la ley "implica una regresión histórica en materia de derechos laborales" y que desmantela parte del sistema de protección construido durante décadas.

Los argumentos contra la reforma laboral

En el documento judicial, ATE y la CTA-T cuestionan la reforma laboral en múltiples aspectos y sostienen que reproduce gran parte del contenido del Título IV del DNU 70/2023, que ya fue declarado inconstitucional por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

  • Entre los principales argumentos, los sindicatos destacan que la ley:
  • Elimina derechos laborales consolidados
  • Restringe la libertad sindical
  • Debilita la negociación colectiva
  • Reduce indemnizaciones por despido
  • Permite pagar sentencias laborales en cuotas

La demanda afirma que estas modificaciones vulneran el principio de progresividad y no regresividad de los derechos laborales reconocido en la Constitución Nacional y en tratados internacionales. Según el escrito, cualquier reforma que implique un retroceso en la protección de los trabajadores debe superar un “escrutinio judicial estricto”, algo que, según sostienen, no ocurre con la nueva ley.

Diferencias con el amparo presentado por la CGT

La acción judicial presentada por ATE y la CTA-T se diferencia de la presentada días atrás por la CGT. Mientras que la central sindical pidió suspender únicamente dos artículos de la ley vinculados a la transferencia de la justicia laboral nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, el amparo impulsado desde Neuquén busca declarar inconstitucional la mayor parte de la norma.

