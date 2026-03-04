Con la reforma laboral de Javier Milei se incrementan las noticias de despidos y represión

Si bien todavía la CGT pidió que se declare inconstitucional, la reforma laboral ya se viene materializando y en Fate se recrudece el conflicto.

Si bien todavía no entró en vigencia y la CGT pidió que se declare inconstitucional, la reforma laboral ya se viene materializando desde que inició la gestión del presidente Javier Milei y antes también. Pero ahora se agudiza con nuevos despidos y cierres de empresas, entre ellas, el caso Fate.

La reforma laboral, a fuerza de represión Este miércoles, la movilización de los trabajadores de Fate frente a la Secretaría de Trabajo derivó en una nueva represión policial contra los manifestantes. El conflicto se originó por el rechazo gremial al anuncio de cierre de la planta y los despidos masivos, escaló rápidamente.

Se trata de casi 1.000 familias en la calle luego de que la empresa anunciara la semana pasada el cierre de la planta de San Fernando, la más importante de país. Frente al diálogo roto, el Gobierno prorrogó la conciliación obligatoria hasta el próximo 11 de marzo.

represión Fate. Se trata de casi 1.000 familias en la calle luego de que la empresa anunciara la semana pasada el cierre de la planta de Fate en San Fernando. Despidos en todo el país El frigorífico Ganadera San Roque bajó definitivamente la persiana de su planta en Morón y dejó sin empleo a 140 trabajadores, al atribuir la decisión a la caída del consumo interno y al marcado crecimiento de las importaciones destinadas al mercado local.

bajó definitivamente la persiana de su planta en Morón y dejó sin empleo a 140 trabajadores, al atribuir la decisión a la caída del consumo interno y al marcado crecimiento de las importaciones destinadas al mercado local. La icónica distribuidora de bebidas Beer Market despidió a todo su personal (300 trabajadores), quienes denunciaron que la empresa no les quiere pagar la indemnización correspondiente. La firma contaba con más de casi 10 años en el mercado argentino y tenía más de 20 sucursales en el AMBA.

despidió a todo su personal (300 trabajadores), quienes denunciaron que la empresa no les quiere pagar la indemnización correspondiente. La firma contaba con más de casi 10 años en el mercado argentino y tenía más de 20 sucursales en el AMBA. En paralelo, 75 personas quedaron en la calle tras el cierre de Panpack (ex Panamericana de Plásticos) en Los Nogales, Tucumán. La planta tenía más de 50 años de historia y se dedicaba a la fabricación de bolsas para el agro y cuerdas industriales.

en Los Nogales, Tucumán. La planta tenía más de 50 años de historia y se dedicaba a la fabricación de bolsas para el agro y cuerdas industriales. La empresa fabricante de electrodomésticos Peabody solicitó la apertura de su concurso preventivo. Fundada en 2003 por el empresario coreano Dante (Do Sun) Choi, la compañía emplea a más de 250 personas que podrían quedar en la calle.

FUENTE: nota.texto7

Compartí esta nota en redes sociales:







