miércoles 04 de marzo de 2026
4 de marzo de 2026
Sigue grave.

Trasladaron a la mujer atropellada por un delincuente con salidas transitorias que acababa de robar un auto

La víctima fue embestida junto a su pareja en Lomas de Zamora. El acusado cumplía una condena con salidas transitorias y se había fugado de prisión. Acababa de robar un auto.

La mujer atropellada había sido atendida de urgencia en el Hospital Gandulfo (Imagen ilustrativa).

Según confiaron fuentes oficiales a La Unión, la víctima tiene 47 años, y fue llevada de urgencia el sábado pasado por personal de Emergencias 107 al Hospital Gandulfo, donde ingresó con "trauma cerrado de abdomen y pelvis secundario", entre otras lesiones, y tuvo que ser operada.

La damnificada estuvo en terapia intensiva, con respirador artificial hasta el pasado martes, cuando cursó su cuarto día de internación. En el parte médico de ese día, los profesionales constataron que la paciente se encontraba "en malas condiciones clínicas" y tuvo que ser derivada a la Clínica Espora de Adrogué.

Al igual que ella, su pareja fue embestido en la moto en la que ambos se trasladaban, aunque él corrió mejor suerte y se encontraba fuera de peligro.

La mujer fue atropellada por un delincuente que cumplía una condena con salidas transitorias.

Persecución y choque en Lomas de Zamora

El sábado pasado, un hombre de 32 años fue detenido en Lanús tras una persecución que comenzó en Lomas de Zamora, tras el robo de un auto.

En medio de la persecución, sobre Carlos Crocce y Vieytes, el Peugeot manejado por el acusado colisionó contra una motocicleta BM 150 en la que circulaban Diego Martín Ledesma y Alejandra Romeo. A pesar del impacto, el vehículo continuó la fuga.

Finalmente, el automóvil fue interceptado en la esquina de Falcón y 1° de Mayo, en jurisdicción de Lanús, donde fue detenido Nicolás Gabriel Correa (32), quien no presentaba impedimentos legales en ese momento. Sin embargo, más tarde constataron que no se había presentado en la Unidad 40 del Servicio Penitenciario, de donde acababa de salir con transitorias, y estaba prófugo.

