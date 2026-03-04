miércoles 04 de marzo de 2026
Escribinos
4 de marzo de 2026
Dale play.

Así suena la canción del Mundial 2026, con Emilia Mernes, Carlos Vives, Wisin y Xavi

Se presentó “Somos más”, la canción del Mundial 2026 con la participación de Emilia Mernes, Carlos Vives y otros artistas. Es el tema oficial de Telemundo.

Emilia Mernes, Carlos Vives, Wisin y Xavi.&nbsp;

Emilia Mernes, Carlos Vives, Wisin y Xavi. 

Se presentó “Somos más”, la canción del Mundial 2026 con las voces de argentina Emilia Mernes, junto con Carlos Vives, Wisin y Xavi. El tema fue el elegido para acompañar la cobertura de la cadena estadounidense Telemundo durante el torneo.

Además de una mascota y una pelota, cada Copa del Mundo cuenta con una canción oficial y muchas de ellas quedaron en la memoria colectiva.

Lee además
Nicki Nicole, Emilia Mernes y Tini Stoessel.
Inseparables

Cómo se llama el grupo de Whastapp de Emilia Mernes, Tini Stoessel y Nicki Nicole
Rosalía, Lali Espósito, Úrsula Corberó y Emilia Mernes. 
Reunión cumbre.

Así fue el encuentro de Rosalía, Lali, Úrsula Corberó y Emilia Mernes
Embed

Polémica por la canción del Mundial 2026

Había una gran expectativa por conocer a la elegida para sonar durante el Mundial 2026. El 11 de julio Robbie Williams anunció que su tema “Desire” fue elegido como “el himno oficial de la FIFA para todos los torneos a nivel mundial y sonará antes de cada partido, mientras los jugadores se alinean antes del saque inicial”.

Originalmente, el tema se presentó como un dúo junto a Laura Pausini. De todos modos, durante el sorteo de los grupos, el británico la interpretó con la ganadora del Tony y exintegrante de The Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger.

Después de aquella presentación se despertó cierta polémica en redes sociales ya que ambos artistas nacieron en Estados Unidos y no se incluyó a Canadá y México.

“Somos más”, la nueva canción lanzada por Telemundo para la competencia, cuenta con la interpretación de artistas latinoamericanos otorgándole más representatitvidad al continente.

El tema tiene las voces de Emilia Mernes, de Argentina; Carlos Vives, de Colombia; Wisin, de Puerto Rico y Xavi, un cantautor mexico-estadounidense.

Temas
Seguí leyendo

Cómo se llama el grupo de Whastapp de Emilia Mernes, Tini Stoessel y Nicki Nicole

Así fue el encuentro de Rosalía, Lali, Úrsula Corberó y Emilia Mernes

La TV Pública transmitirá los partidos de la Selección en el Mundial 2026

La teoría de Moria Casán sobre Fito Páez: "Quiere estar conmigo"

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Andrea del Boca contra Brian Sarmiento.  video
Se picó mal.

Andrea del Boca a Brian Sarmiento en GH: "Es un niño caprichoso"

Las más leídas

Te Puede Interesar

Fito Páez picanteó Fito Páez.  video
¿Qué onda?

La teoría de Moria Casán sobre Fito Páez: "Quiere estar conmigo"