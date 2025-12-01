Así fue el encuentro de Rosalía, Lali Espósito, Úrsula Corberó y Emilia Mernes

La esperada visita de Rosalía a Buenos Aires no pasó desapercibida y la exitosa artista española protagonizó una velada donde se reunió a cenar junto a tres grandes figuras del mundo del espectáculo, como la banfileña Lali Espósito, Úrsula Corberó y Emilia Mernes.

Las cuatro artista coincidieron en un reconocido restaurante porteño, donde disfrutaron de una cena íntima en una cava repleta de vinos no aptos para cualquier bolsillo.

Según contó May Martorelli en Arriba Argentinos , una foto del encuentro comenzó a circular y generó gran revuelo en las redes sociales.

Con Lali Espósito en un extremo, en el centro de la imagen se lo veía a un hombre misterioso, ajeno a los flashes de la fama pero dueño de un lugar privilegiado en la postal del momento.

En el programa aseguraron que él fue “el gran ganador de la noche” y deslizaron que podría tratarse del dueño del restaurante, quien terminó “chocho” por semejante compañía.

El encuentro también avivó una duda que ya había comenzado a correr: el sexo del primer hijo de Úrsula Corberó con el Chino Darín. “Me parece que es una nena”, vaticinaron en el ciclo.

image Rosalía, cenó con Lali Espósito y se reunió con Charly García.

LA VISITA DE ROSALÍA A ARGENTINA

Rosalía pasó unos días en Argentina, donde tomó mate, probó tarta de ricota, empanadas, sanguchitos de miga, milanesa con puré y hasta hizo una parada por una panadería tradicional de Almagro para sacarle fotos al “foforito” y a las medialunas.

También visitó el Obelisco, subió contenido desde la Bombonera donde hasta corrió por el césped y recibió una camiseta de Juan Román Riquelme, y compartió momentos con Trueno, Momo y una pareja de cocineros virales que la tiene fascinada.

Uno de sus momentos más emotivos fue su encuentro con Charly García en el Faena, donde ella le regaló su nuevo álbum “LUX” firmado y él la sorprendió con “La hija de la lágrima” acompañado de un ramo de flores.