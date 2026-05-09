Dani La Chepi contó cómo fue la relación abierta con un paseador de perros

Daniela Viaggiamari, más conocida como Dani La Chepi , habló sin vueltas de su romance con el paseador de sus perros y contó en las redes sociales que mantiene una relación abierta con el muchacho, a quien llama simplemente “Julián” para preservar su identidad.

“Sí, es verdad que en una nota yo dije que tenemos pareja abierta. Sí, tenemos pareja abierta. Lo hemos decidido ambos”, explicó la actriz y humorista.

Luego, La Chepi profundizó en los motivos detrás de esta elección: “¿Por qué? Por mi parte después de las últimas experiencias, no creo en la fidelidad, la verdad que no. Entonces, decidimos blanquear y decir: ‘Ok, tengamos una pareja abierta’”.

La actriz remarcó que establecieron ciertos límites. “Pero, lo principal, más allá de un montón de reglas que hemos puesto, muchas reglas, es el cuidado hacia el otro. Siempre cuidándose”, aseguró.

Quién es el novio de Dani La Chepi

En una reciente entrevista, Dani La Chepi dio detalles sobre este romance, aunque prefirió mantener en reserva su verdadera identidad.

“Él es paseador de perros, decidí no decir el nombre. Digo que se llama Julián, pero no se llama así. Es que lo conocen todos en zona norte”, contó.

Además, destacó que su pareja lleva años dedicado a ese oficio: “Desde los 16 años que pasea perros, entrena y demás”. Sobre cómo vive él la exposición, explicó: “A mi compañero actual no le interesa, obviamente le vino bárbaro que yo diga que pasea y entrena perros porque es un laburante de todos los días y no un millonario. Yo lo ayudo desde otro lugar, lo recomiendo a la gente del barrio”.