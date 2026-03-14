La Chepi contó cómo conquistó a su novio paseador de perros

La Chepi contó en el programa de Moria Casán, en El Trece, cómo comenzó su romance con su actual pareja, un joven que es paseador de perros de su barrio y con quien inició un vínculo de la forma más inesperada.
La Chepi contó en el programa de Moria Casán como comenzó su romance con un paseador de perros y la picante frase que le dijo al muchacho.
La Chepi contó en el programa de Moria Casán, en El Trece, cómo comenzó su romance con su actual pareja, un joven que es paseador de perros de su barrio y con quien inició un vínculo de la forma más inesperada.
En plena promoción de “Papá por siempre”, la obra teatral que protagoniza junto a Campi, La Chepi confirmó que está nuevamente en pareja.
“El actual es paseador de perros”, dijo y confirmó que el anterior era recolector de residuos. “Yo todo servicio te lo como”, contó entre risas.
Moria Casán quiso saber sobre cómo empezó este romance y La Chepi explicó que el vínculo comenzó gracias a una recomendación cercana. “Me lo recomendó una amiga, porque él es del barrio, desde los 16 que pasea y entrena perros”, contó.
Según recordó, esa amiga fue quien le sugirió contactarlo para ayudarla con sus mascotas. La Chepi tiene varios perros adoptados y eso terminó siendo clave. “Él es muy educado, es muy tímido, nada que ver con este ambiente”, aseguró La Chepi.
“Él sabe que yo no tomo alcohol. Entonces le digo: ‘Bueno, te doy, ¿eh?’”, disparó la actriz sobre un comentario que le hizo sin pensar al muchacho.
“Porque yo me hago y después me cerré la puerta y dije: ‘¿Qué dije?’”, agregó y Moria Casán acotó picante: “Juegan a la perrita y al paseador”.
La frase generó una reacción inmediata. “Cuando vuelve de traer los perros me dice: ‘¿Le dijiste en serio eso?’”, recordó la invitada al programa de El Trece.
“Me dijo: ‘Bueno, ¿querés ir a tomar la leche hoy?’”, relató La Chepi, aclarando que la propuesta fue pensada porque él sabía que ella no consume alcohol. Finalmente, el plan terminó siendo más simple: “Unos mates”.