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14 de marzo de 2026
Amores perros.

La Chepi contó cómo conquistó a su novio paseador de perros

La Chepi contó en el programa de Moria Casán como comenzó su romance con un paseador de perros y la picante frase que le dijo al muchacho.

La Chepi, picante.&nbsp;

La Chepi, picante. 

La Chepi contó en el programa de Moria Casán, en El Trece, cómo comenzó su romance con su actual pareja, un joven que es paseador de perros de su barrio y con quien inició un vínculo de la forma más inesperada.

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“El actual es paseador de perros”, dijo y confirmó que el anterior era recolector de residuos. “Yo todo servicio te lo como”, contó entre risas.

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Cómo empezó el nuevo romance de La Chepi

Moria Casán quiso saber sobre cómo empezó este romance y La Chepi explicó que el vínculo comenzó gracias a una recomendación cercana. “Me lo recomendó una amiga, porque él es del barrio, desde los 16 que pasea y entrena perros”, contó.

Según recordó, esa amiga fue quien le sugirió contactarlo para ayudarla con sus mascotas. La Chepi tiene varios perros adoptados y eso terminó siendo clave. “Él es muy educado, es muy tímido, nada que ver con este ambiente”, aseguró La Chepi.

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Campi y La Chepi, invitados de Moria Casán.

Campi y La Chepi, invitados de Moria Casán.

“Él sabe que yo no tomo alcohol. Entonces le digo: ‘Bueno, te doy, ¿eh?’”, disparó la actriz sobre un comentario que le hizo sin pensar al muchacho.

“Porque yo me hago y después me cerré la puerta y dije: ‘¿Qué dije?’”, agregó y Moria Casán acotó picante: “Juegan a la perrita y al paseador”.

La frase generó una reacción inmediata. “Cuando vuelve de traer los perros me dice: ‘¿Le dijiste en serio eso?’”, recordó la invitada al programa de El Trece.

“Me dijo: ‘Bueno, ¿querés ir a tomar la leche hoy?’”, relató La Chepi, aclarando que la propuesta fue pensada porque él sabía que ella no consume alcohol. Finalmente, el plan terminó siendo más simple: “Unos mates”.

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