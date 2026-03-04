miércoles 04 de marzo de 2026
4 de marzo de 2026
¿Qué onda?

La teoría de Moria Casán sobre Fito Páez: "Quiere estar conmigo"

Moria Casán se refirió al romance secreto de Fito Páez con Griselda Siciliani y se animó a trazar el patrón en los vínculos afectivos del músico rosarino.

Moria Casán aseguró que Fito Páez (luego de revelar la relación secreta que mantuvo el rosarino con Griselda Siciliani), quiere tener un romance con ella y buscó un patrón en los vínculos afectivos que mantuvo el músico en su vida.

“A Griselda le ponen todos los novios del planeta, lo que pasa es que la Siciliani enamora... así que no, de ninguna manera, esto es una reina, yo amo a Siciliani”, defendió Moria Casán a la actriz.

La teoría de Moria Casán sobre Fito Páez

Moria Casán enseguida esbozó su picante teoría sobre por qué Fito Páez tuvo vínculos con Cecilia Roth, Griselda Siciliani y Sofía Gala.

Enumeró que “Fito estuvo casado con la Roth, Cecilia Roth, tiene un hijo, Martín... Suponte que hayan tenido algo en el pasado con Siciliani, como un approach, un amorcito... dicen que está de novio con Sofía Gala, pero con mi hija no está de novio ni son pareja, pero son amigos de alma”.

“Estuvo con Roth, estuvo con Siciliani, sí, estuvo... estuvo con mi hija, ¡creo que quiere estar conmigo! Claramente”, reveló Moria Casán.

Moria Casán habló de Fito Páez y Griselda Siciliani

La conductora admitió: “Saco esa conclusión de que en el fondo el hombre fue dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas para querer estar conmigo porque tanto Cecilia Roth, como Griselda Siciliani, como Sofía Gala Castiglione, hacen de mí, mi amor adorado”.

“Quiere estar conmigo, Fito. Y bueno, está con la abuelita… Nos amamos, nos hablamos mucho por teléfono y tenemos conversaciones filosóficas. Ésta es mi conclusión, como siempre ego, montada en mi ego”, cerró.

¿Qué onda?

