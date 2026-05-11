Moria Casán, sobre el festejo de Mauro Icardi y la China Suárez: "Mirá la zorrita"

Moria Casán, sobre el festejo de Mauro Icardi y la China Suárez.

Mauro Icardi volvió a gritar campeón con el Galatasaray de Turquía y su eufórico festejo junto a la China Suárez revolucionó a las redes sociales. Mientras que Moria Casán, en su programa de El Trece , lanzó un filoso comentario sobre la pareja.

En el ciclo de Moria Casán pusieron bajo la lupa las imágenes de la pareja y “La One” lanzó picantes comentarios sobre lo ocurrió y también sobre Wanda Nara.

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El sábado pasado el Galatasaray derrotó 4-2 al Antalyaspor y el delantero argentino volvió a festejar un nuevo título en Turquía. Luego del encuentro, las cámaras captaron un efusivo abrazo entre Mauro Icardi y la China Suárez en pleno campo de juego, una escena que se hizo viral rápidamente.

Con las imágenes al aire en El Trece , Moria Casán abrió su programa de este lunes felicitando al delantero rosarino y bancando la relación con la actriz.

image Moria Casan habló del festejo de Mauro Icardi y la China Suárez.

“Mirá el koala que se mandó con la China”, lanzó Moria Casán al ver el abrazo de la actriz con Mauro Icardi. Luego, recordó indirectamente el escándalo que marcó el inicio del romance, cuando Wanda Nara había apuntado contra la actriz en redes sociales con la frase: “Otra familia que te cargaste por zorra”.

Con su chispa habitual, Moria Casán disparó: “¡Qué bien Icardi! Mirá la parejita, la que todos decían la zorrita, ya llevan más de un año. La mujer instaladísima, celebrando”.

“El festejo de Icardi con la China es fabuloso. Parece que sigue en el Galatasaray”, concluyó Moria Casán tomando partido en favor de la pareja.