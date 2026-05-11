La particular reflexión de Lucas Licht tras el triunfo de Talleres de Escalada

En un final que tuvo un blooper insólito, Talleres de Escalada se llevó tres puntos de oro que lo mantienen prendido en la lucha por el campeonato de la Primera B. El 1 a 0 llegó en la última jugada del partido, pero para Lucas Licht , el valor del triunfo va mucho más allá del resultado numérico.

En conferencia de prensa, el "Bochi" se mostró visiblemente satisfecho por el rendimiento de sus dirigidos y por la resiliencia del plantel. "Los sueños se sostienen levantándose después de cada caída", afirmó el DT, haciendo alusión a la paridad de una categoría que no da respiro y donde la fortaleza mental es clave para no perder terreno en la lucha por el ascenso.

A tiro de la punta. Con un insólito blooper, Talleres le ganó sobre la hora a Villa San Carlos

Talleres de Escalada suma 25 puntos en el campeonato, producto de 7 victorias, 4 empates y 3 derrotas, con lo cual se ubica a 6 puntos de Arsenal de Sarandí y Villa Dalmine, los líderes de la divisional.

El duelo no fue uno más para Licht . El actual técnico de Talleres enfrentó a Villa San Carlos , el club de Berisso donde nació, donde dio sus primeros pasos como entrenador y al que lo une un vínculo familiar y emocional inquebrantable.

Sin embargo, a la hora de la competencia, el profesionalismo mandó: "A enfrentar a Villa San Carlos le doy un valor sentimental, pero una vez que empieza el partido me olvido de todo y quiero ganar con Talleres", sentenció con firmeza.

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Formar personas antes que jugadores

Uno de los puntos más destacados de su discurso fue el enfoque humano que le imprime a su gestión. En un fútbol argentino marcado por la inmediatez, Licht subrayó la importancia de la contención:

"Hoy hay muy poca tolerancia al fracaso. Mi objetivo es acompañar a los chicos, priorizar a la persona antes que al jugador. Queremos que el club siga creciendo desde esa base", aseguró el entrenador de 45 años de edad. Y apuntó: "Estos puntos son los que valen, fuimos superiores a Villa San Carlos. Lo ganamos por una desgracia, quizás no es la manera, pero fuimos justos vencedores".

Lo que viene para Talleres de Escalada

Con este triunfo, el conjunto de Escalada quedó a seis unidades de la punta. No obstante, el DT prefiere mantener los pies sobre la tierra. El objetivo inmediato es claro: sostenerse en puestos de Reducido y seguir puliendo el funcionamiento colectivo de cara a la visita ante San Martín de Burzaco el próximo fin de semana.

Talleres de Escalada celebra, pero bajo el mando de Licht, sabe que el camino aún es largo y que cada partido es una final en la búsqueda del ansiado ascenso.