Matías Samaniego y la dura categoría que transita Talleres de Escalada

La parte alta de la tabla de la Primera B está apretada, con dos equipos que se disputan la punta y otros que acompañan en busca de “asaltarla”. En ese grupo está expectante Talleres de Escalada , que suma más de visitante que de local. “Esta categoría es durísima”, dijo Matías Samaniego , un batallador del ascenso.

Ubicado en la 6º posición, Talleres de Escalada está a seis de Arsenal de Sarandí y Villa Dálmine , equipos con los que ya jugó y perdió, ambos en el estadio Pablo Comelli . La temporada va por el capítulo 14 (con uno pendiente) de 42, queda mucho por recorrer y el Albirrojo buscará ser uno de los protagonistas.

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“A veces no se juega bien, lamentablemente es así, esta categoría es durísima”, explicó Matías Samaniego . En relación al trabajoso triunfo por 1-0 contra Liniers, en General Villegas, el talentoso futbolista agregó que “la cancha no nos permitió implementar nuestro juego, complicada, (la pelota) picaba bastante mal, pero por suerte nos quedamos con los tres puntos”.

Distintos factores alteran contra el buen juego. Talleres de Escalada supo tener buenos rendimientos en partidos que le tocó perder y otros malos o regulares donde sacó resultados positivos. “Son partidos. Hay partidos que jugás bien, otros que jugás mal, regular, pero bueno, lo importante es que se sumó de a tres”, manifestó el oriundo de Posadas , Misiones.

“Repito, es una categoría muy dura, la juego desde hace bastantes años, pero para pelear arriba lo importante es sumar”, afirmó sin rodeos quién viene desempeñándose en el ascenso desde 2019 defendiendo los colores de Defensores de Cambaceres, Villa San Carlos y San Miguel.

Matías Samaniego El delantero llegó esta temporada a Talleres de Escalada.

La fecha pasada, Talleres de Escalada se quedó corto contra Liniers. Anotó a través de Mateo Muñoz y promediando la primere etapa el local sufrió la expulsión de Juan Roth. Sin embargo, el trámite se equilibró con la roja a Isaías Ciavarelli antes de los 10 minutos del complemento. Y hubo que batallar.

“Nos replegamos un poco porque sabíamos que iban a empezar a venirse con pelotazos al área, tenían jugadores altos. Cuando pudimos salimos de contra porque nos quedaba muy lejos el arco, pero si no se puede buscar el segundo siempre es importante cuidar el arco en cero”, finalizó Samaniego.

Volver a ganar en el Pablo Comelli

Ahora, el equipo conducido por Lucas Licht deberá volver a demostrar sus fortalezas como local, donde lleva tres juegos sin victorias (derrotas con Arsenal de Sarandí y Villa Dálmine y empate contra Real Pilar) y sin convertir.

Este sábado, desde las 15.30, el Albirrojo recibirá a Villa San Carlos, televisado por LPF Play. Arbitrará Maximiliano López Monti, secundado por Fernando Rodríguez y Roberto Rodríguez. Cuarta árbitra: Antonella Álvarez.