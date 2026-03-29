domingo 29 de marzo de 2026
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29 de marzo de 2026
Primera B.

Talleres de Escalada derrotó sobre el final a Argentino de Merlo como visitante

Con gol de Mateo Muñoz, a cinco minutos del cierre del partido, Talleres de Escalada se impuso 1-0 a Argentino de Merlo.

Talleres de Escalada le ganó a Argentino de Merlo.&nbsp;

Talleres de Escalada le ganó a Argentino de Merlo. 

Talleres de Escalada obtuvo un triunfazo en su visita a Argentino de Merlo, ante quien se impuso por 1-0 con gol de Mateo Muñoz a cinco minutos del final del partido, por la octava fecha de la Primera B.

En un encuentro de trámite parejo, el Albirrojo logró quebrar el cero cerca del final, para acomodarse entre los primeros puestos del campeonato que será largo y complejo.

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