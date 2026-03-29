Talleres de Escalada derrotó sobre el final a Argentino de Merlo como visitante

Talleres de Escalada le ganó a Argentino de Merlo.

Talleres de Escalada obtuvo un triunfazo en su visita a Argentino de Merlo, ante quien se impuso por 1-0 con gol de Mateo Muñoz a cinco minutos del final del partido, por la octava fecha de la Primera B.

En un encuentro de trámite parejo, el Albirrojo logró quebrar el cero cerca del final, para acomodarse entre los primeros puestos del campeonato que será largo y complejo.

Con esta victoria, Talleres de Escalada se ubica quinto en el torneo, con 14 puntos, producto de cuatro triunfos y dos empates. Está a 5 puntos del líder Excursionistas.

En la próxima fecha, el Albirrojo recibirá a Villa Dálmine, otro de los equipos que promete ser protagonista y que, de hecho, tiene también 14 puntos.

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