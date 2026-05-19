Trata de personas: rescatan a 22 personas encerradas en talleres clandestinos de Zona Sur

Tras una profunda investigación de la Justicia de Lomas de Zamora por trata de personas , rescataron a 22 víctimas de explotación laboral en talleres clandestinos ubicados en la localidad de 9 de Abril , partido de Esteban Echeverría .

El caso empezó en marzo, tras una denuncia anónima recibida a través de la línea 145. Efectivos del Departamento Trata de Personas de la Policía Federal Argentina hicieron un trabajo de inteligencia mediante técnicas OSINT, logrando reconstruir el mecanismo de captación y explotación utilizado por la organización.

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Los detectives descubrieron que las víctimas eran atraídas mediante falsas promesas de empleo y mejores condiciones de vida. Luego eran llevadas a distintos domicilios en 9 de Abril y quedaban confinadas en talleres textiles clandestinos . Allí cumplían larguísimas jornadas de trabajo en condiciones precarias, trasladándose de un taller a otro con un cansancio extremo, según informaron fuentes policiales a La Unión .

El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de Lomas de Zamora quedó al frente de la causa y ordenó allanar de urgencia los domicilios investigados.

allanamiento Elementos incautados en los allanamientos.

Allanamientos en 9 de Abril y cuatro detenidos

Agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) llevaron adelante los operativos. No tardaron en notar que las máquinas textiles funcionaban constantemente y que las víctimas vivían dentro de los mismos talleres.

Un total de 22 personas fueron rescatadas de ese calvario. Algunas eran menores de edad y eran sometidas a la misma explotación.

allanamiento Uno de los lugares investigados por trata de personas.

Los policías arrestaron a cuatro personas de nacionalidad boliviana, responsables de llevar adelante el negocio de explotación laboral. Se incautaron teléfonos celulares, documentación de interés para la causa, dinero en efectivo, registros fílmicos, gran cantidad de maquinaria textil utilizada para la confección clandestina, materia prima textil y afines.

Tras la clausura de los talleres, se les brindó contención a las víctimas, mientras que los detenidos fueron llevados a la comisaría local. Quedaron imputados por infracción a la Ley 26.364 en lo referente a la “prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas”.