De Bolivia a Lomas de Zamora: extraditaron a un hombre acusado de trata de personas

El hombre extraditado desde Bolivia.

caLa Policía Federal Argentina extraditó desde Bolivia a un hombre de 46 años que había sido denunciado por trata de personas y explotación de menores de edad en Lomas de Zamora.

Según informaron fuentes policiales a La Unión, todo empezó con una denuncia efectuada en la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, sobre un sujeto que poseía un taller textil que funcionaba en la localidad de Ingeniero Budge. Allí explotaba laboralmente a varias personas, entre ellas menores de edad.

Tras confirmarse que el hombre se había fugado a Bolivia, el Juzgado Federal Criminal y Correccional Nº1 de Lomas de Zamora dictó un pedido de captura internacional por los delitos de “trata de personas” y “explotación de menores de edad”. En consecuencia, el Departamento Interpol procedió a la difusión de la orden de captura en el plano internacional mediante la publicación de una Notificación de Índice Rojo.

La extradición de Bolivia a Lomas de Zamora detenido El imputado quedó a disposición de la Justicia de Lomas de Zamora. Tras un intercambio con la Oficina Central Nacional (OCN) La Paz, las autoridades bolivianas informaron que el prófugo había sido detenido en ese país. Mediante vías diplomáticas se tramitó la extradición del imputado, la cual fue concedida en las últimas horas.

De esta manera, la Policía Federal Argentina llevó adelante un operativo para trasladar al acusado desde Bolivia hacia la Argentina. Una comisión policial argentina partió desde Ezeiza y aterrizó en Santa Cruz de la Sierra, donde se encontraba detenido. Fue así como los policías regresaron a Argentina con el hombre de 46 años, quien quedó a disposición de la Justicia de Lomas de Zamora.

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