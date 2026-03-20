viernes 20 de marzo de 2026
Escribinos
20 de marzo de 2026
Grave denuncia.

De Bolivia a Lomas de Zamora: extraditaron a un hombre acusado de trata de personas

Tiene 46 años y lo acusan de explotación laboral en un taller de Budge. Entre las víctimas había menores. Quedó a disposición de la Justicia de Lomas.

El hombre extraditado desde Bolivia.

El hombre extraditado desde Bolivia.

caLa Policía Federal Argentina extraditó desde Bolivia a un hombre de 46 años que había sido denunciado por trata de personas y explotación de menores de edad en Lomas de Zamora.

Según informaron fuentes policiales a La Unión, todo empezó con una denuncia efectuada en la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, sobre un sujeto que poseía un taller textil que funcionaba en la localidad de Ingeniero Budge. Allí explotaba laboralmente a varias personas, entre ellas menores de edad.

Lee además
El momento de la detención del prófugo.
Detenido.

Estaba prófugo por un robo en Lomas y lo atraparon en otro asalto
La detención de Tuiti, prófugo desde 2015.
Captura.

Después de 11 años, cayó el último prófugo por una emboscada mortal en Temperley

Tras confirmarse que el hombre se había fugado a Bolivia, el Juzgado Federal Criminal y Correccional Nº1 de Lomas de Zamora dictó un pedido de captura internacional por los delitos de “trata de personas” y “explotación de menores de edad”. En consecuencia, el Departamento Interpol procedió a la difusión de la orden de captura en el plano internacional mediante la publicación de una Notificación de Índice Rojo.

La extradición de Bolivia a Lomas de Zamora

detenido
El imputado quedó a disposición de la Justicia de Lomas de Zamora.

El imputado quedó a disposición de la Justicia de Lomas de Zamora.

Tras un intercambio con la Oficina Central Nacional (OCN) La Paz, las autoridades bolivianas informaron que el prófugo había sido detenido en ese país. Mediante vías diplomáticas se tramitó la extradición del imputado, la cual fue concedida en las últimas horas.

De esta manera, la Policía Federal Argentina llevó adelante un operativo para trasladar al acusado desde Bolivia hacia la Argentina. Una comisión policial argentina partió desde Ezeiza y aterrizó en Santa Cruz de la Sierra, donde se encontraba detenido.

Fue así como los policías regresaron a Argentina con el hombre de 46 años, quien quedó a disposición de la Justicia de Lomas de Zamora.

Temas
Seguí leyendo

Estaba prófugo por un robo en Lomas y lo atraparon en otro asalto

Después de 11 años, cayó el último prófugo por una emboscada mortal en Temperley

Crimen de Miqueas Arizpe: a casi un mes, los asesinos están identíficados, pero siguen prófugos

Denuncian que un operativo de la Policía Federal violó tratados internacionales

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Atacaron en patota a un joven de Lomas de Zamora que salía de la escuela en Remedios de Escalada
Video.

Atacaron en patota a un joven de Lomas que salía de la escuela

Las más leídas

Te Puede Interesar

Cómo fue la salida de Andrea del Boca de Gran Hermano Generación Dorada video
Hasta pronto.

Cómo fue la salida de Andrea del Boca de Gran Hermano Generación Dorada