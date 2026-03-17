Nuevas imágenes de las gitanas acusadas de la estafa a la peluquera de Budge que se quitó la vida

Mientras sigue la búsqueda de las gitanas acusadas de engañar a Merlín Díaz , la peluquera de Ingeniero Budge que se quitó la vida al descubrir que había perdido todos sus ahorros en manos de estadoras, se conocieron nuevas imágenes de los hechos.

Familiares de la víctima aportaron a La Unión los videos del local donde atendía la mujer de 30 años, que corresponden a los días 15, 17 y 20 de enero pasado, cuando las mujeres la habrían convencido de que su dinero "estaba maldito", luego de ganarse su confianza.

El registro fílmico consiste en una prueba clave para la UFI 19 de Lomas de Zamora que investiga el caso. En la secuencia de imágenes se observa la presencia de las tres mujeres imputadas por el "cuento del tío" que derivó en una tragedia terrible.

"En uno de los videos se ve que una de las gitanas le da un amuleto a mi hermana, antes de convencerla para que le de el dinero", contó Alexander, el hermano de la víctima. "Despúes encontré ese amuleto en la peluquería de mi hermana", agregó a este medio.

FotoJet - 2026-03-17T143317.030

Por ahora, dos de las acusadas son intensamente buscadas por la Policía, mientras que la otra logró la eximisión de prisión a pesar de haber estrado presente en el lugar de los hechos. Sin embargo, continúa imputada en la causa.

La estafa de las gitanas

Merlín Díaz, de 30 años, tenía una peluquería en Capitán Giachino y Olimpo, en la localidad de Ingeniero Budge. El 15 de enero pasado, las tres gitanas entraron al local y empezaron a conversar con ella mientras se atendían.

Según la denuncia, las tres mujeres lograron convencerla de que alguien le había hecho un “trabajo malicioso” para que su negocio no prosperara. Ellas se ofrecieron a hacerle una “limpieza espiritual” para romper ese presunto maleficio y que le empiece a ir bien.

Cinco días después, las gitanas le pidieron que les entregara su ahorros en efectivo, un total de $14 millones con la excusa de que debían hacerle una “limpieza” al dinero para terminar con esa supuesta maldición. Le prometieron que después de esa limpieza, le iban a devolver los billetes.

Todo era claramente una estafa. De hecho, el marido de Merlín se lo advirtió, pero ella cayó en el engaño y accedió a darles toda la plata. Fue el principio de la tragedia. Posteriormente, se quitó la vida.