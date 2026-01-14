Feriantes de La Salada denunciaron una estafa millonaria y amenazas de muerte

Un grupo de feriantes de La Salada hizo una denuncia penal contra tres presuntos gestores que los habrían engañado con la promesa de recuperar sus puestos en el popular paseo de compras de Ingeniero Budge . Además de la estafa , aseguran que fueron amenazados de muerte.

La demanda fue llevada adelante por 41 comerciantes que trabajaban en la feria “Ocean - El Playón” , parte del complejo de La Salada. Los acusados fueron identificados como W.G. , J.R. y G.R. , quienes se habrían ofrecido a resolver un conflicto judicial de los puesteros a cambio de sumas millonarias de dinero.

SALE DE LA CÁRCEL "El Rey de La Salada" tendrá prisión domiciliaria con tobillera electrónica

Concretamente, los supuestos gestores habrían cobrado unos $35 millones para ayudarlos a retomar sus puestos después de la clausura del predio el año pasado . Aseguraban tener influencia política y llegada directa a la fiscal Cecilia Incardona, quien llevaba adelante esa investigación.

Todo se remonta al mes de julio de 2025. G.R. , vecino de uno de los feriantes, les dijo que podía ayudarlos a recuperar sus puestos. Convocó a su sobrino, J.R. , quien se presentó falsamente como Secretario General del SUTFRA (Sindicato Único de Trabajadores de Ferias de la República Argentina), y a W.R. , quien dijo ser presidente de la Organización Internacional de Trabajadores Independientes (OITI). Todos estaban mintiendo.

Para construir el relato, se valieron de documentos falsificados que supuestamente provenían de la Fiscalía Federal N°2 de Lomas de Zamora, además de un correo trucho creado para que la gestión pareciera verosímil. También se fabricó un amparo judicial con firmas y datos falsos.

Los feriantes tuvieron que reunir una enorme suma de dinero, que llevaron en dos sobres con $12.600.000 y $18.900.000 respectivamente a la casa de J.R. en Longchamps. Luego les pidieron US$15.000 más, alegando una supuesta falta de firma del juez. La resolución esperada por los feriantes nunca salía y sólo había excusas.

La estafa quedó en evidencia cuando los comerciantes lograron contactar directamente a la verdadera Secretaria General de SUTFRA, Mariana Berbeglia. Fue allí cuando los acusados enviaron mensajes para difamar a Berbeglia, diciendo que era “narcotraficante”. La situación empeoró cuando J.R. mandó una amenaza de muerte a un feriante: “Tu vida es muy fácil de terminar... ¿Sabés lo que valés vos? ¡Un pancho y una coca!”.

Denuncia colectiva

Tribunales de Lomas de Zamora. Tribunales de Lomas de Zamora.

En consecuencia, los 41 feriantes presentaron una demanda colectiva contra los tres falsos gestores. Presentaron una gran cantidad de mensajes, correos, filmaciones y audios que probarían la estafa.

Según pudo averiguar La Unión, los denunciaron por los delitos de estafa reiterada y tráfico de influencia mentida, usurpación de títulos y honores, tráfico de influencias, falsificación de documento público y privado, asociación ilícita, difamación agraveda, amenazas y coacción agravada.