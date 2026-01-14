Otra mujer asegura que tuvo un romance con Luciano Castro

En medio del escándalo por las infidelidades de Luciano Castro a Griselda Siciliani , apareció una joven llamada Valeria López que asegura haber tenido un romance con el actor . La propia joven tomó la palabra para dar su versión.

“Hubo encuentros esporádicos que duraron dos o tres meses, intercambio de fotos y videos en modo efímero", detalló Débora D’Amato en A la tarde , en América TV.

Fuerte Luciano Castro rompió en llanto en una entrevista al hablar de su infidelidad

"Me hicieron escuchar en modo efímero un audio en el que supuestamente sería la voz de Luciano Castro admitiendo su problema con respecto a su adicción al sexo. Según lo que dice este audio, no puedo corroborar que era él. Su voz es muy similar, pero hoy podés inventar con inteligencia artificial cualquier cosa", agregó.

Sobre la vida personal de Valeria, indicó que "viene de una separación hace muy poco tiempo y está tratando de resguardar su salud emocional. Es madre de tres hijos y llegaron a encontrarse en la zona de Tortuguitas, donde vive Luciano".

Qué dijo la mujer que tuvo un romance con Luciano Castro

Karina Mazzocco compartió el audio que recibió de la propia Valeria. Con humor, la mujer comenzó diciendo: "Bueno, quiero aclarar que a mí no me dijo: 'Buen día, guapa'".

"Y verdaderamente vino por trabajo las dos veces a filmar a casa. Yo solamente me dedico a trabajar. Soy una persona que no me meto en estas situaciones”, dijo.

image La mujer que tuvo un romance con Luciano Castro.

Y agregó: “En los medios no estoy. No tengo Instagram, no tengo fotos en ningún lado que salgan. Y de un perfil bajísimo, pero bajísimo, ¿sí? Estoy más allá de todo este tema, todo este quilombo".

Por último, cerró su mensaje con una aclaración: "No sé quién filtró esta situación, de dónde vino, cómo pasó. Solamente aclaro eso, ¿sí? Besos y gran día para todos". Tras escucharla, los panelistas remarcaron: "No desmiente nada. Perdón, dice: 'No sé quién lo filtró'".