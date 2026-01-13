martes 13 de enero de 2026
13 de enero de 2026
Es un escándalo.

Qué famosa confirmó que recibió mensajes de Luciano Castro

En medio del escándalo del actor con una joven danesa, una famosa argentina se deschavó al contarle a Moria Casán que tuvo un acercamiento del actor.

Luciano Castro, complicado.&nbsp;

Quien habría mantenido un vínculo con Luciano Castro es la modelo Tamara Bella, que en el programa de Moria Casán, en El Trece, habló sobre lo ocurrido.

La picante pregunta de Moria Casán sobre Luciano Castro

En medio de la entrevista, sin vueltas, Moria Casán indagó a Tamara Bella: “¿Vos te lo agarraste?”. “No, no. Lo conozco del cole porque llevamos a los chicos al mismo lugar. Se armó una bola de tercera o cuarta en discordia donde yo no tengo nada que ver. Lo que pasa es que si te ven cerca de Luciano ya asumen que estuviste con él porque él es así, pero yo como mujer puedo elegir”, sostuvo Tamara Bella.

Consultada sobre si hubo mensajitos de parte de él, Tamara intentó dejarlo bien parado, pero se enroscó: “Tengo algunos mensajitos de gente… no quiero decir mucho para no exponer. No quiero decir que Luciano me mandó mensajes, pero quiero decir que yo nunca estaría con nadie con pareja”.

image
Tamara Bella, vinculada con Luciano Castro.

“Entonces sí hubo un acercamiento por parte de él, aunque vos no hayas querido. Te tiró una caña”, insistió Naza Di Serio. “Hubo alguna cañita, sí”, confirmó Tamara Bella.

Y siguió: “A veces te dicen que están solos, pero después te enterás que no. Yo hoy me doy más cuenta de cuando hay una red flag, una bandera roja, en un hombre. Ya lo leo de alguna manera, por eso no me quise acercar”.

