Santiago Molina, el gaitero que grabó con Divididos, llega a la región

Santiago Molina , con más de 25 años de experiencia en la música celta , uno de los referentes de la gaita gallega y las flautas irlandesas en Sudamérica y que compartió grabaciones con Divididos , llega a los escenarios de la región.

La cita será el sábado a las 21 en el Teatro del Boulevard de Valentín Alsina. Actualmente está presentando su primer disco completo como solista, “Desde un nuevo lugar”.

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“La gaita y la música celta son muy de nicho, pero hago un abierto. Toco música celta , de Irlanda, de Escocia, de Galicia y de otros lugares junto con mis propias composiciones. Hago una versión de ‘Luna Tucumana’ con la gaita, debe ser la única versión así”, le cuenta Santiago Molina a La Unión.

Se presenta junto a Nicolás Sokolic en guitarra, Santiago Liñares en percusión, Nicolás Pérez en bouzouki irlandés y Samuel Izcaray en bajo. Se suma Anabella Pereira en baile, pandereta y producción, junto a músicos invitados.

Desde 2022 consolido su camino en solitario y comenzó a mostrar en vivo su amplio repertorio, al margen de colaborar con otros artistas.

“MI bisabuelo vino de Galicia y tocaba la gaita. Luego mi tío empezó a tocar la gaita y me dijo si quería aprender cuando tenía 12 años”, recuerda el músico oriundo de Claypole.

Precisamente, su tío Ricardo Molina se dedica a la fabricación artesanal de gaitas y es el único luthier de este instrumento en la Argentina.

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De la música celta a Divididos

Santiago Molina grabó gaitas y flautas irlandesas en la canción de Divididos “San Saltarín” y luego compartió escenarios con la banda. “Me llega un mensaje a Instagram de Ricardo Mollo, le pasé mi número y tuvimos una charla muy linda, todo muy natural”, señala.

Poco después de iniciado el contacto, fue al estudio de Divididos para sumar sus instrumentos. “Son muy amables y están muy abiertos, son permeables a otras influencias. Me hicieron sentir que era parte de lo que estamos haciendo”, cuenta.

Santiago Molina tocó en vivo con Divididos ante una multitud en el estadio de Vélez y en el Teatro Flores. También se fue de gira con la banda a Rosario, Tandil y Córdoba.

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Música celta y otros proyectos

Santiago Molina participó y ganó premios en concursos de gaita solista en España en diversas oportunidades, compartió escenario con artistas internacionales del género como Andy Irvine, Carlos Nuñez, Anxo Lorenzo y Ross Ainslie.

Fue parte de la banda del musical “Come From Away”, que estuvo en cartel en el Teatro Maipo las temporadas 2022, 2023 y 2024. También estuvo presente en los primeros meses de la puesta de dicho musical en el Teatro Marquina de Madrid.