Santiago Molina, el gaitero que grabó con Divididos, llega a la región

Santiago Molina, con más de 25 años de experiencia en la música celta, uno de los referentes de la gaita gallega y las flautas irlandesas en Sudamérica y que compartió grabaciones con Divididos, llega a los escenarios de la región.
Santiago Molina, un referente de la música celta en Argentina, presenta su disco solista en vivo. Aportó su gaita en la canción “San Saltarín” de Divididos.
Santiago Molina, con más de 25 años de experiencia en la música celta, uno de los referentes de la gaita gallega y las flautas irlandesas en Sudamérica y que compartió grabaciones con Divididos, llega a los escenarios de la región.
La cita será el sábado a las 21 en el Teatro del Boulevard de Valentín Alsina. Actualmente está presentando su primer disco completo como solista, “Desde un nuevo lugar”.
“La gaita y la música celta son muy de nicho, pero hago un abierto. Toco música celta, de Irlanda, de Escocia, de Galicia y de otros lugares junto con mis propias composiciones. Hago una versión de ‘Luna Tucumana’ con la gaita, debe ser la única versión así”, le cuenta Santiago Molina a La Unión.
Se presenta junto a Nicolás Sokolic en guitarra, Santiago Liñares en percusión, Nicolás Pérez en bouzouki irlandés y Samuel Izcaray en bajo. Se suma Anabella Pereira en baile, pandereta y producción, junto a músicos invitados.
Desde 2022 consolido su camino en solitario y comenzó a mostrar en vivo su amplio repertorio, al margen de colaborar con otros artistas.
“MI bisabuelo vino de Galicia y tocaba la gaita. Luego mi tío empezó a tocar la gaita y me dijo si quería aprender cuando tenía 12 años”, recuerda el músico oriundo de Claypole.
Precisamente, su tío Ricardo Molina se dedica a la fabricación artesanal de gaitas y es el único luthier de este instrumento en la Argentina.
Santiago Molina grabó gaitas y flautas irlandesas en la canción de Divididos “San Saltarín” y luego compartió escenarios con la banda. “Me llega un mensaje a Instagram de Ricardo Mollo, le pasé mi número y tuvimos una charla muy linda, todo muy natural”, señala.
Poco después de iniciado el contacto, fue al estudio de Divididos para sumar sus instrumentos. “Son muy amables y están muy abiertos, son permeables a otras influencias. Me hicieron sentir que era parte de lo que estamos haciendo”, cuenta.
Santiago Molina tocó en vivo con Divididos ante una multitud en el estadio de Vélez y en el Teatro Flores. También se fue de gira con la banda a Rosario, Tandil y Córdoba.
Santiago Molina participó y ganó premios en concursos de gaita solista en España en diversas oportunidades, compartió escenario con artistas internacionales del género como Andy Irvine, Carlos Nuñez, Anxo Lorenzo y Ross Ainslie.
Fue parte de la banda del musical “Come From Away”, que estuvo en cartel en el Teatro Maipo las temporadas 2022, 2023 y 2024. También estuvo presente en los primeros meses de la puesta de dicho musical en el Teatro Marquina de Madrid.