domingo 31 de mayo de 2026
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31 de mayo de 2026
Orgullo local.

Un músico de Lomas de Zamora ganó un Premio Gardel junto a la Orquesta de Tango de la EMPA

Leandro Fernández, de Lomas, participó del disco grabado por la Escuela de Música Popular de Avellaneda. “El premio es de todos los que pisamos la EMPA”, dijo.

Oriundo de Lomas de Zamora, Leandro se egresó como profesor de piano en la Escuela de Música Popular de Avellaneda.

Oriundo de Lomas de Zamora, Leandro se egresó como profesor de piano en la Escuela de Música Popular de Avellaneda.

Un músico de Lomas de Zamora celebró la obtención de un Premio Gardel junto a la Orquesta de Tango de la Escuela de Música Popular de Avellaneda (EMPA). Se trata del joven pianista Leandro Fernández, quien formó parte del disco que fue distinguido como Mejor Álbum de Orquesta y/o Grupo de Tango y/o Instrumental.

En una charla con el Diario La Unión, Leandro contó que fue uno de los dos pianistas que participaron de la grabación de “EMPA Orquesta de Tango”, un trabajo discográfico que llevó a la institución a quedarse con uno de los reconocimientos más importantes de la música argentina. “Ver a todo el grupo arriba del escenario con el Gardel en la mano es algo inexplicable”, recordó sobre una noche inolvidable.

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La Orquesta de Tango de la Escuela de Música Popular de Avellaneda, galardonada con el Premio Gardel.

La Orquesta de Tango de la Escuela de Música Popular de Avellaneda, galardonada con el Premio Gardel.

Orgullo de Lomas de Zamora: la historia de Leandro Fernández

Nacido y criado en Lomas de Zamora, Fernández empezó a estudiar piano a los cuatro años junto a su abuelo, Roberto “Cacho” Zanaboni. Las clases se dictaban en una vivienda situada en la calle Gorriti al 1100, el mismo lugar donde actualmente Leandro continúa enseñando a nuevas generaciones de músicos.

Si bien se egresó como profesor de piano con orientación en tango en la EMPA, a lo largo de su formación también encontró en Lomas distintos espacios que lo ayudaron en su crecimiento artístico. Entre ellos destacó al Teatro Municipal de Lomas de Zamora, donde tuvo la posibilidad de presentarse en distintas oportunidades.

“Este Premio Gardel es de todos los que alguna vez pisamos la EMPA. Es la primera vez que una escuela de música popular gana una distinción de este calibre y lo atribuyo al resultado de 40 años de lucha de toda una comunidad”, expresó el joven, con gran orgullo.

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Leandro luce con orgullo el reconocimiento.

Leandro luce con orgullo el reconocimiento.

Este Premio Gardel es de todos los que alguna vez pisamos la EMPA. Es la primera vez que una escuela de música popular gana una distinción de este calibre y lo atribuyo al resultado de 40 años de lucha de toda una comunidad Este Premio Gardel es de todos los que alguna vez pisamos la EMPA. Es la primera vez que una escuela de música popular gana una distinción de este calibre y lo atribuyo al resultado de 40 años de lucha de toda una comunidad

La institución de Avellaneda ocupa un lugar especial en su vida. Allí cursó durante cuatro años, siendo prácticamente su segunda casa. “El amor que le tengo a esa escuela es incalculable y espero que en algún momento pueda volver como docente porque, como solemos decir, uno nunca termina de irse de la EMPA”, admitió.

Mientras continúa desarrollando su carrera como pianista y dictando clases (los interesados pueden comunicarse mediante un mensaje de WhatsApp al 1123862933), el vecino lomense tiene claro cuál es su principal objetivo: seguir apostando al tango y aportar su granito de arena paraque gane cada vez más visibilidad.

Para finalizar, y convencido de la importancia de la educación pública en la formación de los músicos, Leandro expresó: “Este premio es una muestra de que todo lo que se hace con pasión, ganas y mucho trabajo se puede alcanzar. Ojalá sea solo el primero de muchos reconocimientos más, tanto para la EMPA como para el resto de las escuelas y universidades que luchan todos los días para hacer crecer a nuestra cultura”.

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