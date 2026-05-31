Skay Beilinson llega a La Plata al frente de Los Fakires

El legendario guitarrista Skay Beilinson se presenta en La Plata junto a Los Fakires. La cita para ver en vivo al exintegrante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en un escenario de la Provincia será el sábado 25 de julio en el Estadio Atenas.

Las entradas están la venta por sistema Livepass y boletería del Teatro Ópera . Comprando con tarjetas del Banco Provincia tenés cuatro cuotas sin interés.

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Skay Beilinson , es uno de los guitarristas, compositores y cantantes más importantes del rock argentino. Con un amplio repertorio como solista junto a su banda Los Fakires, sigue cautivando a su público fiel e imprimiendo una nueva.

El artista continúa generando nuevas emociones en sus seguidores en cada lanzamiento. El más reciente, “Nube de paso”, fue lanzado en el día de su cumpleaños.

Skay Beilinson lanzó su primer disco solista en 2002 ¨A través del Mar de los Sargazos" el cual está conformado por canciones que fueron quedando afuera de los discos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

El último trabajo de la banda es "Espejismos", editado en 2023, un compilado de diez canciones, con singles lanzados anteriormente.

Skay y los Fakires son Skay Beilinson en voz y guitarra, Claudio Quartero en bajo, Leandro Sánchez en batería y Joaquín Rosson en guitarra.