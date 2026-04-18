Tan Biónica anunció un show para fin de año en la Provincia

Luego de agotar entradas en sus tres presentaciones en el estadio de Vélez Sarsfiled, en marzo pasado, Tan Bionica , anunció el último show de 2026 en la ciudad de La Plata . La cita será el 12 de diciembre en el Estadio Uno de Estudiantes.

El 2026 arrancó con tres noches únicas donde la banda que lidera Chano Charpentier revivió los clásicos de toda su carrera y las nuevas canciones de “El Regreso” que sonaron por primera vez en vivo.

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Luego de una década sin publicar material nuevo , “El Regreso” marcó el comienzo de una nueva etapa para la banda. El álbum incluye diez canciones inéditas y cuenta con colaboraciones de lujo junto a Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag.

El disco se posicionó en el noveno puesto del ranking “top álbum debut global” de Spotify y sus 10 canciones entraron en el top 50 de Argentina.

Formada en Buenos Aires por Chano Charpentier, Gonzalo “Bambi” Moreno Charpentier, Diego “Diega” Lichtenstein y Sebastián “Seby” Seoane, se convirtió en un fenómeno musical y cultural que marcó a varias generaciones.

Dónde comprar las entradas para Tan Biónica

Las entradas anticipadas ya pueden comprarse a través de sistema Livepass. Comprando con tarjetas del Banco Provincia tenes 4 cuotas sin interés.