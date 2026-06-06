La Selección Argentina Femenina empató en Lanús y selló su clasificación al Mundial 2027

La Selección Argentina de fútbol femenino escribió una de las páginas más gloriosas de su historia. En un Estadio Ciudad de Lanús colmado de familias y banderas, el conjunto nacional empató 1-1 frente a Perú y consiguió la clasificación matemática a la Copa del Mundo de Brasil 2027, desatando la fiesta en el sur del conurbano bonaerense.

El camino a la cita máxima no fue sencillo. En un partido de alta tensión física y nerviosismo, las dirigidas por Germán Portanova manejaron la posesión, pero chocaron repetidamente contra el bloque defensivo peruano. La explosión de alegría llegó recién a los 35 minutos del segundo tiempo, cuando la joven promesa de 17 años, Mercedes Diz , conectó un remate certero para poner el 1-0 que parecía definitivo.

Sin embargo, el fútbol siempre exige sufrir. Apenas cinco minutos después, a los 40 del complemento, Cherrie Cox aprovechó un descuido en el área argentina para marcar el 1-1 final. A pesar del sabor amargo del empate en el epílogo, el pitazo final del árbitro transformó la tensión en un desahogo monumental: el punto sumado era todo lo que Argentina necesitaba.

Con este resultado, la Albiceleste alcanzó la línea de los 15 puntos en la Liga de Naciones de la Conmebol, volviéndose matemáticamente inalcanzable para competidores directos como Chile y Venezuela. De esta manera, se aseguró uno de los cupos directos para el Mundial del próximo año.

Este logro marca un hito absoluto para la disciplina en el país. Brasil 2027 representará la quinta Copa del Mundo en el historial de la Selección (luego de las experiencias en 2003, 2007, 2019 y 2023). Pero el dato verdaderamente revolucionario es la consistencia: es la primera vez que Argentina clasifica a tres Mundiales de forma consecutiva, consolidando un proceso de largo plazo en el fútbol femenino local.

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El cierre de la clasificación en la cancha de Lanús

La fiesta que comenzó en las tribunas de La Fortaleza se trasladará ahora a los entrenamientos de Ezeiza, donde el cuerpo técnico podrá planificar con total tranquilidad. Ya con el pasaporte sellado, la Selección Argentina cerrará su participación en el torneo continental el próximo martes 9 de junio, cuando visite a Ecuador en la altura de Quito. Una jornada que ya no tendrá la presión de los puntos, sino el orgullo de lucir el cartel de "Clasificadas".