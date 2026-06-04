El escándalo de los ex Lanús en Rosario Central: "Hasta mi mamá me pidió que eche a Almirón"

Rosario Central vive horas de mucha tensión y con tres ex Lanús como protagonistas: Carlos Quintana, Jorge Almirón y Gonzalo Belloso . Después de la eliminación de la Copa Argentina, el defensor crítico al DT en un momento delicado y ahora llegó la respuesta del presidente del club en medio de una presunta renuncia de Almirón.

El entrenador, ganador de tres títulos oficiales en el “Granate” , había quedado en la cuerda floja después de la dura derrota por 3 a 0 por el certamen federal y las declaraciones de Quintana , a quien Almirón iba a tener en cuenta, calentaron un clima que ya venía complicado.

En medio de todo esto, el futuro del DT parecía estar lejos de Arroyito, especialmente luego de la entrevista que el futbolista formado en Lanús le brindó a Cadena 3. Sin embargo, cuando todos creían que hoy llegaba la confirmación oficial, el presidente Belloso, también con pasado en el “Granate”, bancó al entrenador .

"Hasta mi mamá me pide que eche a Almirón, pero no. Nosotros vamos a continuar el proceso que empezamos . Cuando fuimos a buscarlo creíamos que nos iba a dar muchas cosas y nos dio muchísimas", remarcó durante una conferencia de prensa.

almiron El técnico que brilló en Lanús tiene banca en Rosario Central.

"No encuentro argumentos para decir que Almirón se tenga que ir de Central. Este club no abandona los procesos y lo vamos a continuar porque cumplió con los objetivos que nos propusimos en el semestre", aseguró el máximo directivo canalla. Y siguiendo esa línea, remarcó: "Estamos convencidos de la decisión y largamente pensada buscando el objetivo de salir campeones".

Además, en la conferencia de prensa, Belloso le dedicó unas palabras a Quintana, quien confirmó su salida del club por problemas con Almirón, y lo acusó de “mariconear” en un momento delicado del equipo, después de la eliminación de la Copa Argentina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2062559848336593199&partner=&hide_thread=false "NO ENCUENTRO ARGUMENTOS PARA QUE SE TENGA QUE IR ALMIRÓN", dijo Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central, ante las incógnitas sobre el futuro del actual DT del Canalla.



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"Algunos no aceptaban esos límites o no tenían lugar, y como hizo Quintana, que salió a mariconear. Fue una falta de respeto total", respondió ante la consulta de los periodistas. El dirigente, además, se mostró desilusionado por la actitud del marcador central. "Lo fuimos a buscar, le dimos todo. Fuimos al hospital, a su casa para ofrecerle un contrato cuando muchos pensaban que no iba a volver a jugar. Le dimos el contrato más alto de su vida", señaló.

Las palabras del ex Lanús que encendieron el clima en Rosario Central

Carlos Quintana, que jugó en el “Granate” entre 2007 y 2012 y se coronó campeón de la mano de Ramón Cabrero, había remarcado que dejaba el club rosarino porque “no estaba cómodo” por el rol que tenía en el equipo desde la llegada de Almirón.

"Simplemente porque no estaba cómodo, no tenía los minutos que yo creía que tenía que tener", aseguró. "No me sentí cómodo desde que volví de la lesión y eso me fue dañando", afirmó.

carlos quintana Carlos Quintana dejó Central tras problemas con Jorge Almirón.

De esta manera, apuntó que su salida del club en el que salió campeón en 2023 se debió a su falta de continuidad y apuntó directamente contra el cuerpo técnico. "Desde el partido con Huracán estaba recuperado. Jugué con Tigre y terminé bárbaro. Yo estaba bien para jugar", remarcó.