Lanús, con la idea clara: los puestos a reforzar en el mercado de pases

Lanús no tuvo el cierre del semestre esperado . Eliminado de la Copa Libertadores y de la Copa Argentina, no cumplió dos de sus objetivos principales y por eso, sin tiempo que perder, ya trabaja con la mira puesta en el próximo mercado de pases para potenciar el plantel de Mauricio Pellegrino.

El Granate necesita reforzarse porque lo que tendrá por delante también será importante: defender el título de la Copa Sudamericana y pelear arriba en el Torneo Clausura para seguir compitiendo de manera internacional en el 2027. Y a eso apunta la dirigencia en conjunto con el entrenador, que negó haber amenazado con presentar la renuncia y continuará al frente del primer equipo.

Por eso, con el objetivo de acelerar los plazos y a menos de una semana del último partido, el presidente del club, Nicolás Russo , aclaró cuáles serán los puestos principales que buscará reforzar Lanús en el próximo mercado de pases.

En diálogo con el programa Actualidad Granate, de FM Fuego 91.9, Russo remarcó que pretende sumar un delantero de área y un mediocampista de juego para afrontar el segundo semestre del año.

Nicolás Russo

A priori, estas dos posiciones son las prioridades sobre las que trabajará la dirigencia en las primeras semanas del receso de invierno, ya que necesita reemplazar a Rodrigo Castillo y también sumar una alternativa en el mediocampo, después de un semestre en el que Ramiro Carrera terminó jugando de nueve por la falta de delanteros y en el que sintió mucho la baja por lesión de Marcelino Moreno.

El plantel de Lanús, de vacaciones y con nuevos desafíos

Después de la derrota ante Instituto por la Copa Argentina, el plantel del Granate entró de vacaciones tras un semestre cargado de partidos, en el que tuvo la Recopa Sudamericana, la Copa Libertadores, el Torneo Apertura y la Copa Argentina, y volverá a los trabajos el 25 de junio para afrontar la segunda parte de la temporada.

En el próximo semestre, Lanús disputará el repechaje ante Cienciano, de Perú, para disputar los octavos de final de la Copa Sudamericana, el cual pasará a ser el principal objetivo de la institución, con la ilusión de lograr el bicampeonato.