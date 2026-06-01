El caótico primer semestre de Lanús: de la gloria eterna en el Maracaná a la decepción

Lanús tocó el cielo con las manos al ganarle la Recopa al Flamengo en el Maracaná.

Lanús tuvo un semestre que paso de la euforia a la decepción.

El primer semestre del año para Lanús quedará grabado en la memoria de sus hinchas como un auténtico viaje en montaña rusa. El ciclo comandado por Mauricio Pellegrino transitó por la máxima euforia internacional, un duro golpe continental y una prematura despedida en los torneos domésticos.

El año comenzó de manera inmejorable. Lanús tocó el cielo con las manos al consagrarse campeón de la Recopa Sudamericana tras vencer al poderoso Flamengo en Río de Janeiro. Aquella noche mágica en el mítico Maracaná parecía ser el prólogo de un año arrollador.

Busca repetir. El antecedente que ilusiona a Lanús en la antesala al choque por Copa Argentina

Apenas levantado el trofeo, un emocionado Eduardo Salvio declaraba: "Una felicidad enorme conseguir esto acá, en este estadio, contra este equipo. Lanús es un equipo con hambre, vamos por todo". La ilusión era total, pero sostener la doble competencia desgastó al plantel más rápido de lo esperado.

Lanús tocó el cielo con las manos al ganarle la Recopa al Flamengo en el Maracaná.

La deuda en la Copa Libertadores y el consuelo sudamericano

En la Copa Libertadores, la localía en La Fortaleza fue perfecta con tres victorias, pero la fragilidad del equipo fuera de casa sentenció su destino. La falta de puntos como visitante dejó a Lanús eliminado en la fase de grupos en la última jornada de mayo. Como consuelo por terminar terceros, deberán disputar el playoff de la Copa Sudamericana contra Cienciano de Perú.

Sin dudas, para los dirigidos por Mauricio Pellegrino fue la mayor decepción del semestre, ya que Lanús quedó por debajo de Mirassol y Liga de Quito, solo por encima de Always Ready de Bolivia. El equipo sufrió la anemia ofensiva, tras la salida de Rodrigo Castillo al Fluminense de Brasil y nunca puedo reemplazar esa falta de gol.

lanus copa libertadores afuera Lanús tuvo un semestre que paso de la euforia a la decepción.

Mayo negro: El derrumbe local

El cierre de mayo desinfló por completo las expectativas de la institución con dos eliminaciones consecutivas en cuestión de semanas. Primero por el Torneo Apertura y la última por Copa Argentina.

Tras avanzar con lo justo a los cruces directos, el Granate se despidió rápidamente en los octavos de final al caer ante Argentinos Juniors en La Paternal por el Torneo Apertura. Fue una de las grandes decepciones del semestre, mientras ponía todas las fichas en la Copa Libertadores.

El golpe definitivo llegó el pasado sábado. En Rosario, Lanús quedó afuera en los 16avos de final tras perder 2 a 1 ante Instituto. Un partido accidentado por las expulsiones de Carlos Izquierdoz y Lucas Besozzi que terminó con un gol cordobés en la agonía del juego.

La frustración fue tal que, tras la eliminación copera, el plantel completo optó por el silencio, reflejando el duro impacto anímico previo al receso de invierno.

lanus eliminado de copa argentina Lanús no pudo con Instituto y se quedó sin Copa Argentina.

El balance de Eduardo Salvio sobre el semestre de Lanús

A pesar de los altibajos colectivos, Salvio se mantuvo como una de las piezas más utilizadas por Pellegrino, aportando jerarquía en el frente de ataque. En el Torneo Apertura jugó 17 partidos, convirtió 1 gol y brindó 3 asistencias.

Presente en los 2 duelos de la Recopa y titular en los 6 compromisos de la fase de grupos de la Libertadores. Tras el cierre del semestre, Eduardo Salvio destacó en sus redes sociales el compromiso del plantel y aseguró que Lanús fue un equipo que siempre dio la cara, intentando ser protagonista en cada partido.

Además, agradeció el apoyo incondicional de los hinchas granates: “Gracias por acompañarnos a todos lados y por estar siempre".