El único y positivo antecedente de Lanús jugando en cancha de Newell's por Copa Argentina

Lanús venció a Independiente en la cancha de Newells en el 2019.

El Estadio Coloso Marcelo Bielsa vuelve a ser el epicentro de la ilusión para Lanús en la Copa Argentina . El Granate se trasladará a Rosario con el objetivo firme de sellar su boleto a los octavos de final, y el escenario elegido trae consigo un imborrable recuerdo.

Es que después de haber quedado afuera de la Copa Libertadores y de saber que rival tendrá que enfrentar en la Copa Sudamericana, ahora el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino se enfocará en su choque ante Instituto de Córdoba este sábado desde las 18 en una cancha en la cual festejó hace 7 años.

Por los cuartos de final de la Copa Argentina 2019, Lanús enfrentó a Independiente en el estadio Marcelo Bielsa. Aquella tarde, el equipo dirigido por Luis Zubeldía se impuso sobre los comandados por Sebastián Becaccece y sacaron boleto hacia las semifinales del torneo más federal del país.

Para encontrar el único antecedente de Lanús en el estadio de Newell's Old Boys por este torneo, hay que remontarse al 25 de octubre de 2019 . Aquella tarde, por los cuartos de final, el Granate conducido por Luis Zubeldía dio una verdadera cátedra de autoridad y eliminó a Independiente con un contundente 2 a 0.

Los goles del eterno José Pepe Sand y de Luciano Abecasis no sólo desataron el delirio de los miles de hinchas que viajaron hasta Rosario, sino que metieron al club en las semifinales de aquella edición.

La jugada más polémica, y la que le iba a dar la ventaja en el marcador a Lanús, iba a llegar en el descuento de la etapa inicial. Tras un pelotazo largo de la defensa del Granate, Sand arrancó en posición adelantada. Sin embargo, el que primero llegó fue Alan Franco, que en su intento por rechazar terminó bajándole el balón al delantero del Granate. En la carrera hacia el área, el Pepe pareció empujar al defensor, pero finalmente definió ante la salida de Campaña para marcar el 1 a 0.

En el segundo tiempo, Independiente iba a ir con todo por el empate pero no lo iba a conseguir. En tiempo de descuento, con Independiente jugado en ataque, Lanús logró sentenciar el partido: el ingresado Luciano Abecasis selló el 2 a 0 a los 47 minutos y le daba el pasaje a Lanús a las semifinales, donde luego caería y quedaría eliminado a manos de Central Córdoba de Santiago del Estero.

lanus ante independiente en rosario Lanús venció a Independiente en la cancha de Newells en el 2019.

El cuadro de la Copa Argentina

El destino vuelve a poner a Lanús otra vez jugando en Rosario, pero ahora será ante Instituto de Córdoba por los 16avos de final del certamen. El cuadro de la Copa Argentina 2026 vuelven a poner al Parque Independencia en el mapa del Granate.

En caso de avanzar, Lanús se estará enfrentando al ganador de la serie entre Platense y San Martín de San Juan por los octavos de final de la competencia.

El resumen de la victoria de Lanús sobre Independiente en el 2019