viernes 29 de mayo de 2026
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29 de mayo de 2026
Increíble.

El ex Lanús José Manuel López se enteró que irá al Mundial 2026 en ¡plena entrevista post partido!

El delantero estaba por jugar el cruce entre Palmeiras y Junior por la Copa Libertadores cuando salió la lista y por eso la notica le llegó de manera especial.

José Manuel López y el momento en el que se enteró que irá al Mundial 2026.

José Manuel López y el momento en el que se enteró que irá al Mundial 2026.

Una de las sorpresas que entregó la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026 fue la convocatoria de José Manuel López. El futbolista surgido en Lanús no tenía asegurado su lugar, aunque sí muchas posibilidades de formar parte de los 26, y era uno de los que debía estar atentos a la confirmación oficial.

Sin embargo, el delantero de Palmeiras se enteró de su citación de una manera insólita: ¡en plena entrevista televisiva!. La curiosidad del hecho llamó la atención de todos, pero tiene una explicación: la lista se publicó el jueves a las 18.45 horas , 15 minutos antes que inicie el partido entre su equipo y Junior de Colombia por la Copa Libertadores.

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Como iba a formar parte del equipo titular, López se desconectó de todo y se enfocó de lleno en el partido. Sin celular cerca ni nadie le pueda comentar la novedad, afrontó el partido sin saber que su nombre estaba en la lista. Por eso, después de brindar tres asistencias y ser una de las figuras de su equipo en el triunfo por 4 a 1 en el Allianz Parque de Sao Paulo, fue un periodista el que le informó la noticia de su convocatoria para la Copa de Mundo que se realizará en Norteamérica.

El particular momento en el que José Manuel López se enteró que iba al Mundial 2026

El "Flaco" López fue uno de los elegidos por la transmisión oficial para ser uno de los entrevistados en el campo de juego y en ese momento se vivió un instante que el delantero recordará con cierto cariño.

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"¿En qué momento te enteraste de tu convocatoria para la Selección Argentina? Vas al Mundial. ¿Te enteraste en el descanso?", le consultó el cronista. Y sin darle tiempo a pensar, sumó más preguntas. "¿En qué medida te ayudó el Palmeiras a conseguir esta convocatoria? ¿Fue importante para que te convocaran? ¿Te parece mal que le pregunte a Messi: '¿Será un orgullo jugar junto a Flaco López?'", continuó la extensa pregunta.

Ante esto, López atinó a decir que "todavía no salió la lista oficial" y ahí se produjo el momento estelar. "¡Salió la lista oficial, salió!", retrucó el periodista. "Ah, no lo vi todavía...", aseguró López. "Tienes la plaza asegurada. Felicitaciones", volvió a insistir el periodista.

Y ahí, con una sonrisa que no podía disimular, remarcó: “Gracias... Estoy sabiéndolo ahora. Muy feliz por el trabajo que he estado haciendo. El Palmeiras fue fundamental. Desde el primer momento creyeron en mí, en mi trabajo. Trato de devolverles, partido a partido, toda esa confianza que Abel (Ferreira) me dio. Estoy feliz, cumpliendo ahora el sueño de disputar un Mundial con mi país. Son muchas cosas. Ahora a descansar y mañana ya pensar un poco en todo lo que va a venir”, dijo el ex Lanús.

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