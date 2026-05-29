José Canale se incorporó a la Selección Paraguay a la espera de la lista definitiva

El Mundial 2026 entró en la cuenta regresiva y todavía hay entrenadores que no confirmaron la lista de 26 jugadores. Uno de ellos es Gustavo Alfaro , de la Selección Paraguay , que tiene la posibilidad de llevar a José Canale , defensor de Lanús , que pelea por un lugar para estar en la Copa del Mundo.

Una de las figuras del equipo que conduce Mauricio Pellegrino voló rumbo a su país una vez consumado el triunfo ante Mirassol, de Brasil, por la última fecha del grupo G de la Copa Libertadores , donde el Granate finalizó 3º y se metió en el Repechaje de la Copa Sudamericana . De esta manera, se perderá el partido frente a Instituto de Córdoba por los 16avos. de final de la Copa Argentina.

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Los jugadores citados por el DT argentino se presentaron a partir del martes a los entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo “Esc. Óscar Harrison” (CARDE), en la ciudad de Ypané. Este domingo sería el día indicado para que Gustavo Alfar o anuncie la lista definitiva de la Albirroja.

José Canale y Alexandro Maidana -de Talleres de Córdoba-, convocados por primera vez en marzo, tienen oportunidad de hacerse un lugar en la defensa. En esa fecha FIFA, la Selección Paraguay enfrentó a Grecia y Marruecos, en los que el oriundo de Itauguá participó de 29 minutos ante los helénicos.

El caudillo de Mauricio Pellegrino

El central fue pieza clave de Lanús en la obtención de la Copa Sudamericana 2025 y la Recopa Sudamericana 2026. En la primera disputó los últimos siete partidos: octavos con Central Córdoba de Santiago del Estero (revancha), cuartos frente a Fluminense, semifinales contra Universidad de Chile y final ante Atlético Mineiro. Y en la segunda ambas finales con Flamengo, donde en el alargue marcó el 2-2 parcial del triunfo por 3-2 en el estadio Maracaná.

En este 2026, además, se hizo presente en 13 partidos del Torneo Apertura -incluido el playoffs-, seis de Copa Libertadores y uno por Copa Argentina.

Lanús, atento a si será convocado

A todo esto, la dirigencia de Lanús aguarda la decisión de Gustavo Alfaro. Es que, por cada jugador que participe del Mundial, el club de origen recibirá por parte de la FIFA casi US$11 mil por día.

Y, en el peor de los escenarios, un mínimo cercano a los US$250 mil si su seleccionado queda eliminado en la fase de grupos. Cuando más avance en la competencia, se generará un ingreso monetario mayor para los clubes.

Selección Paraguay y el Mundial

La Albirroja volverá a un Mundial tras 16 años. Su última participación fue en Sudáfrica 2010, con otro argentino al mando de la dirección técnica: Gerardo Martino, exfutbolista de Lanús. En fase de grupos enfrentó a Italia (1-1), Eslovaquia (2-0) y Nueva Zelanda (0-0). En octavos eliminó a Japón (0-0 y 5-3 por penales) y en cuarto perdió con España (1-0), a la postre campeón.

En su regreso a una Copa del Mundo integrará el grupo D con Estados Unidos (viernes 12 de junio), Turquía (sábado 20 de junio) y Australia (jueves 25 de junio). El viernes 5 de junio, en el estadio Defensores del Chaco, de Asunción, se despedirá de su público con un partido amistoso frente a Nicaragua.