El recuerdo de James Rodríguez de su paso por Banfield en su serie de Netflix

James Rodríguez vuelve a estar en boca de todos. El estreno de su miniserie documental "James." en Netflix causó furor a nivel mundial. La producción repasa los momentos más duros y gloriosos de su carrera con sus orígenes en Banfield de la mano de Julio César Falcioni.

Sin embargo, para entender la grandeza del 10 colombiano, es obligatorio mirar al pasado. Su historia de éxito no se explica sin su paso por el fútbol argentino, donde se consagró con la camiseta del Taladro en el Torneo Apertura 2009.

James llegó muy joven a la Argentina. Con solo 17 años, debutó en la primera división de Banfield. Pronto se convirtió en una pieza clave del equipo. Su zurda mágica y su visión de juego asombraron a todos en el Sur del Gran Buenos Aires.

El punto más alto de esta historia llegó en el Torneo Apertura 2009. James fue el extranjero más joven en salir campeón en el fútbol argentino. Aquel título de Banfield quedó grabado en la historia del club y del fútbol local.

El recuerdo de James Rodríguez en sus inicios con la camiseta de Banfield

James David Rodríguez Rubio nació en Cúcuta el 12 de julio de 1991. Desde muy pequeño se fue a la ciudad de Ibagué donde vivió su infancia y estudió en el colegio Tolimense.

Gracias al apoyo de su madre, Pilar Rubio Gómez, fue parte de buenas escuelas de fútbol de la ciudad, donde siempre jugó con la camiseta número 10. En el Polideportivo 14 de Octubre y en otras canchas de la ciudad. También empezó a mostrar su gran habilidad para disparar con la zurda con potencia y precisión, pero fue en la Academia Tolimense de fútbol donde logró conseguir el título de la Ponyfútbol en Medellín, a los doce años.

Sus comienzos fueron en Envigado en el 2006, luego estuvo cerca de pasar a Millonarios, pero Banfield fichó a James que lo adquirió en calidad de cedido durante dos años a comienzos de 2008. James se convirtió en el jugador extranjero más joven en debutar y marcar un gol en la primera división del fútbol argentino con tan solo diecisiete años, en el primer semestre de 2009.

“Los primeros cuatro meses fueron arroz, atún y pasta… arroz, atún, era esa mezcla nada más. Llamaba 40 segundos a mi mamá, colgaba y me ponía a llorar. Lloré muchas noches y pensé en volverme", aseguró James Rodríguez durante un fragmento de la serie de Netflix.

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Julio César Falcioni: El Padre Fútbolístico

La serie de Netflix muestra el lado más íntimo del jugador, pero los hinchas recuerdan el rol de Julio César Falcioni. El técnico supo llevar al joven colombiano con paciencia y exigencia. Falcioni no solo le dio la confianza para jugar. También le enseñó a sacrificarse por el equipo. Esa mezcla de talento natural y disciplina táctica fue la que catapultó a James a la élite de Europa.

Durante la serie James Rodríguez confiesa que Falcioni le dijo: "Yo te quiero poner, pero este entreno te voy a poner de lateral izquierdo. Si no vas y vienes ocho veces en 25 minutos, no juegas". A lo que el pequeño James respondió: "Me puse un cohete y corría para todos lados".

De Peña y Arenales, al mundo

La docuserie cuenta con tres episodios dirigidos por Simón Brand. El segundo capítulo revive su explosión en el Mundial de Brasil 2014 y su llegada a los grandes clubes del mundo. Pero el recuerdo de sus noches de gloria en el Estadio Florencio Sola sigue vivo en el corazón de los hinchas del Taladro.

James Rodríguez es el claro ejemplo de cómo el potrero y la escuela del fútbol argentino forman a las leyendas del mañana. "El fútbol argentino me ayudó mucho en la parte física, en hacer recorridos largos, fue un buen salto”, asumió James Rodríguez durante la serie de Netflix.

Trailer oficial de la serie de Netflix sobre James Rodríguez