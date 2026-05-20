Buena noticia para Banfield: Brandon Oviedo volvió a jugar en Reserva

La Reserva de Banfield recibió a Aldosivi de Mar del Plata en el predio de Luis Guillón . El 0-0 no dejó demasiada tela para cortar, pero sí para “festejar” la vuelta de Brandon Oviedo a las canchas luego de recibir el alta médica.

De a poco, el defensor oriundo de Ezeiza toma vuelo para alcanzar su mejor versión física y futbolística para volver a ser considerado por Pedro Troglio . Por lo pronto, sumó 45 minutos en el equipo que dirige Mariano Valentini.

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El central de 21 años disputó su último partido el 28 de julio de 2025, por el Torneo Clausura. En el estadio Florencio Sola, Banfield perdió por 3-1 frente a Barracas Central y a los 30 minutos el DT Ariel Broggi dispuso el ingreso de Tomás Adoryan en su lugar. Días más tarde, tras los estudios médicos, se confirmó la rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda.

En el partido con el Tiburón, Brandon Oviedo formó dupla central con Mateo Mendizabal, juvenil que firmó su primer contrato profesional hasta diciembre de 2028. En el entretiempo fue sustituido por Facundo Sandoval.

Gran noticia para Pedro Troglio

“La verdad que estoy muy contento de volver después de tanto. Por suerte me sentí bien, me sentí cómodo, así que a seguir”, afirmó Brandon Oviedo.

El defensor ya se ilusiona con ir por más, y avisó que su objetivo es “sumar minutos acá y después a pensar en la pretemporada con el grupo”.

Banfield Reserva La formación de la Reserva de Banfield.

A través de prensa del club, agradeció a todos aquellos que lo apoyaron: “A mi familia y a las personas que estuvieron en los momentos difíciles”.

Brandon Oviedo le ofrece alternativas a Pedro Troglio en el plantel profesional del Taladro. Si bien en ese puesto cuenta con Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Nicolás Meriano y Santiago Daniele, se abre una puerta como lateral derecho, donde dio muestras de adaptarse a esa posición.