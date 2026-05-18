El plantel de Banfield reclama sueldos atrasados y analiza ir a Futbolistas Argentinos Agremiados

El presente de Banfield se encuentra en un punto crítico que excede por completo lo futbolístico. En las últimas horas, el plantel profesional formalizó un enérgico reclamo ante la comisión directiva debido a un retraso de dos meses en el pago de sus haberes.

Los jugadores ya fijaron una fecha límite: si el próximo 20 de mayo la deuda no está cancelada o refinanciada con garantías, acudirán de forma masiva a Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) para iniciar acciones legales y exigir la libertad de acción.

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La situación financiera del club del sur del Gran Buenos Aires es alarmante y afecta a todas sus estructuras. En paralelo a la protesta de los jugadores, los empleados nucleados en UTEDYC —que abarcan áreas clave como utilería, mantenimiento del predio y cocina— iniciaron un paro total de actividades. A estos trabajadores se les adeudan entre dos y tres meses de sueldo, lo que paralizó el normal funcionamiento de la institución en el día a día.

Para complicar aún más el panorama institucional, el Taladro arrastra un pesado lastre a nivel internacional. Actualmente, el club acumula siete inhibiciones activas en la FIFA por deudas con otros clubes y futbolistas del exterior, lo que le impide incorporar nuevos refuerzos en los próximos mercados de pases hasta que no regularice su situación contable.

La dirigencia encabeza contrarreloj negociaciones para destrabar fondos de derechos de televisión o transferencias previas para evitar una sangría de futbolistas y levantar las medidas de fuerza de los trabajadores, en lo que ya se perfila como la peor crisis institucional del club en los últimos años.

En la última ventana de transferencias, pasó gran parte del período inhibido y recién sobre el cierre pudo habilitar incorporaciones, aunque varios refuerzos llegaron prácticamente sin pretemporada.

banfield plantel La crisis de Banfield.

El pago parcial a los empleados del club

En diálogo con TyC Sports uno de los empleados del club sostuvo: “Estamos junto a los trabajadores de Banfield reclamando por los salarios de marzo y abril. Estamos a mediados de mayo y todavía no hay respuestas de la dirigencia”.

En ese marco, Rodolfo Hernández agregó: “Es muy duro saber que no tenés plata para el boleto y que hay que venir a prestar tareas voluntariamente sin poder llevar un plato de comida a tu casa”.

De todos modos, el pasado viernes el club hizo una propuesta para abonar el 50 por ciento de lo adeudado correspondiente al mes de marzo. Finalmente, el paro se levantó luego de que la comisión directiva abonara la mitad del sueldo correspondiente a marzo y se comprometiera a completar el resto durante esta semana.