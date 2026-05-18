Los bicivoladores pasaron de las calles de Banfield a una travesía por Europa

Viajaron 12 de los bicivoladores de Banfield y todos tienen de entre 50 a 60 años.

El grupo Bicivoladores de Banfield nació hace más de cinco años con el propósito de hacer actividad física y olvidarse de los problemas, pero la iniciativa fue creciendo tanto que comenzaron a hacer travesías en distintos lugares y actualmente están en Europa .

Todo comenzó en el Parque de Lomas gracias a un grupo de amigos que andaba en bicicleta, pero fueron generando más adeptos hasta que decidieron hacer los encuentros con compromiso y crearon la agrupación en Banfield porque la mayoría pertenece a ese barrio.

En la cuenta de Instagram @los.bicivoladores muestran cada destino que visitan porque cada travesía comenzó a sentirse como una verdadera aventura. Así fue que comenzaron a soñar en grande y actualmente cuentan cómo es estar en medio de una travesía por Barcelona, Mallorca, Formentera e Ibiza.

Daniel Martínez es uno de los bicivoladores que contó lo que están viviendo del otro lado del océano: "Desde que se formó el grupo sabíamos que esta aventura no tenía límite. Llegamos a principio de mes a Barcelona, hicimos una semana de adecuación con rodadas por la ciudad subiendo al monte Montjuic y al monte Tibidabo".

Son 12 los integrantes que pudieron viajar para ser parte de este sueño que se hizo realidad. "Nos sentimos como en un verdadero viaje de egresados porque tenemos todo planeado y estamos conociendo paisajes bellísimos. Hemos viajado en ferry a Mallorca y arrancamos esta locura con mucha expectativa", comentó Martínez.

1afad8e7-b7f8-4961-9618-4b7b0b4e7c78 Cada día es una nueva aventura y un desafío.

El grupo que viajó está conformado por ciclistas en el rango etario que va de 50 a 62 años, lo que hace aún más interesante la propuesta y la preparación para poder cumplir con cada travesía que se proponen.

"Nos parece mentira a nuestra edad divertirnos tanto, recorrer 60 kilómetros exigentes, cenar frente al mediterráneo y dormir en un refugio de montaña lleno de gente extranjera", señaló el bicivolador de Banfield.

Varios destinos pasaron hasta llegar al viejo continente

El grupo comenzó a pedalear desde el 2020 post pandemia cuando sólo eran tres en el velódromo de Lomas de Zamora hasta que se comenzaron a sumar más personas. "Recuerdo que uno de los viajes que nos pareció mentira a nuestra edad fue cuando llegamos hasta la reserva natural de Puerto Madero", recordó Martínez.

Pero, luego de esa travesía se atrevieron a muchas más y siempre fueron subiendo la vara. Domingo a domingo comenzaron a expandir horizontes con la simple idea de salir a divertirse y llegaron a lugares que nunca imaginaron como lo que están viviendo en la actualidad.

"Viajamos a La Costa, después a Villa Ventana, Mendoza, cruzamos Los Andes en 2025 y en una de esas aventuras se tiró un comentario loco, '¿Y si vamos a Mallorca?'", recordó sobre lo destinos que atravesaron y sobre aquel comentario que se hizo realidad.

El entrenamiento previo al viaje

Para llegar a realizar esta travesía estuvieron entrenando unos cinco meses en el velódromo del Parque de Lomas "sin claudicar". "Todos los martes y jueves pasara lo que pasara nos juntamos a entrenar para este viaje", dijo Martínez.

Desde España contaron que se están codeando con deportistas mucho más jóvenes que ellos y de muchas nacionalidades. "Para nosotros todo lo que obtenemos es un gran logro, por eso nos abrazamos al llegar a cada cima de montaña", aseguraron.

Este sábado concluirán este viaje que ninguno de los 12 que viajaron se van a olvidar. "Algunos se van a tomar unos días de descanso en Ibiza, otros llaman a sus esposas para seguir el viaje hacia Italia u otro destino y algunos nos volvemos a Buenos Aires", recalcó Martínez.

Todos los días duermen en lugares distintos, atraviesan pueblos, paisajes hermosos e idílicos con la felcicidad de poder concretar lo que comenzó como un comentario loco.

Sobre lo que se viene, seguramente van a tener que pensar mucho para poder superar este viaje, pero adelantaron que ya están barajando dos opciones: la ruta 40 de Argentina o el camino De Santiago, pero por el momento, todos van a volver a rodar por las calles de Banfield y por el velódromo de Lomas de Zamora donde comenzó todo.