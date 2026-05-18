Adrián Arregui, tras la derrota de Temperley en Jujuy: "Estamos muy tristes y dolidos"

El capitán de Temperley , Adrián Arregui, habló luego del 1 a 0 adverso ante el lobo jujeño. Reconoció el mal momento futbolístico, pero remarcó la necesidad de "poner la cara" y redoblar esfuerzos en el trabajo diario. El presente de Temperley en la Primera Nacional preocupa y cala hondo en el plantel.

Tras sufrir una ajustada derrota por la mínima diferencia ante Gimnasia de Jujuy en el norte del país, el equipo acumuló su séptimo encuentro sin sumar de a tres. En un clima de evidente frustración, el volante y máximo referente del Gasolero, no esquivó los micrófonos y expuso el sentimiento íntimo de sus compañeros en diálogo con el medio Locos x Temperley.

Agenda. Así será el tramo final de Temperley y Los Andes en la Primera Nacional

"La verdad que estamos muy tristes y muy dolidos", confesó el mediocampista visiblemente afectado por el resultado y la coyuntura del torneo. Consciente de las exigencias que pesan sobre el club del sur bonaerense, Arregui apeló a la templanza para describir la racha adversa: "Son esas rachas que en algún momento se revierten y no estamos pudiendo. Acá estamos, poniendo la cara como siempre. En algún momento va a cambiar".

Al realizar un breve balance táctico de los 90 minutos en el estadio 23 de Agosto, el capitán admitió que el libreto planificado no pudo ejecutarse con éxito ante el planteo táctico del rival. "Hoy planteamos el partido de una forma y bueno, no pudimos contragolpearlo", señaló.

Respecto al gol que selló el 1 a 0, Adrián Arregui indicó que, tras la apertura del marcador por parte del local, buscaron el empate, pero el resultado adverso no pudo revertirse. "Tenemos que seguir trabajando, no queda otra", insistió el mediocampista visiblemente molesto por la malaria que atraviesa el plantel comandado por Nicolás Domingo.

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Lo que viene para Temperley en el torneo de la Primera Nacional

Con la derrota ante Gimnasia de Jujuy, ahora Temperley salió de los 8 primeros de la tabla. El equipo arrastra una racha negativa de la cual no puede salir, ya que son siete los partidos sin victorias y el declive parece no detenerse.

El Gasolero se ubica undécimo en la tabla de posiciones con 16 puntos, producto de tres triunfos, siete empates y tres derrotas. En la próxima fecha, Temperley visitará a Nueva Chicago y luego recibirá a San Martín de San Juan en dos compromisos exigentes pensando en el tramo final de la primera rueda del campeonato.