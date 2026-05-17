domingo 17 de mayo de 2026
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17 de mayo de 2026
en vivo Preocupante.

Temperley no encuentra su norte y volvió a perder en Jujuy

Con gol de Mauro Cachi, Gimnasia de Jujuy se impuso por 1-0. Temperley llegó a las siete fechas sin sumar de a tres y salió de los puestos de Reducido.

Gabriel Esparza en un intento de Temperley.

Gabriel Esparza en un intento de Temperley.

Gabriel Esparza en un intento de Temperley.

Gabriel Esparza en un intento de Temperley.

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Una nueva frustración para Temperley

Un nuevo cachetazo para Temperley. Llegó a Jujuy herido, la pasó mal en el primer tiempo y mejoró algo en la parte final, pero Gimnasia acertó una de las tantas chances que tuvo y se impuso por 1-0. El Gasolero lleva siete sin triunfos y salió de la zona de Reducido. Complicado panorama para Nicolás Domingo.

Temperley aguantó el primer tiempo. Amagó en el comienzo querer jugar de igual a igual cuando Franco Benítez se mostró activo por izquierda, pero sin peso ofensivo. El local adelantó la artillería y le creó peligro a partir del buen pie de Francisco Molina. Si bien declinó pasada la media hora, el Lobo debió irse en ventaja al entretiempo. Cosaro tuvo dos, Menéndez despertó en el área, y entre los travesaños y Mastrolía, el Gasolero respiró en los primeros 45 minutos.

Temperley sintió el golpe

Un mejorado Temperley asomó para el complemento, al menos se amigó con la pelota, pero Gimnasia no bajó la guardia. Se hizo de ida y vuelta, hasta que el gol de Mauro Cachi marcó un quiebre. El recién ingresado tomó un rechazo de Mastrolía y, libre de marcas, se acomodó y clavó la pelota en el ángulo.

El equipo de Nicolás Domingo vendió cara la derrota. Llenó de centros el área de Milton Álvarez, se expuso a las contras y se generó expectativa en el tramo final. No le alcanzó con las ganas y el corazón, el Lobo se abrazó a la punta en soledad de la zona B, mientras que Temperley vio pasar otra fecha sin festejos y perdió el puesto de Reducido a manos de San Martín de San Juan.

Temperley en Jujuy
Derrota de Temperley en San Salvador de Jujuy.

Derrota de Temperley en San Salvador de Jujuy.

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Perdió Temperley en Jujuy

El equipo de Nicolás Domingo cayó ante Gimnasia, puntero de la zona B, por 1-0. Séptimo partido sin triunfos para el Gasolero.

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Dos cabezazos en el área…

La tuvo Temperley en el descuento, pero Hauche no direccionó de cabeza.

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Temperley lanzado por el empate

Empuja el Gasolero sobre el tramo final del partido, pero se expone de contra.

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¡GOL DE GIMNASIA DE JUJUY!

A los 24 minutos. Molina le quemó las manos a Mastrolía, pero del rebote el ingresado Cachi la clavó en el ángulo.

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Se rompió el partido

En 15 minutos está para cualquiera, a Temperley le falta fineza para resolver los contragolpes.

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De ida y vuelta

Con protestas de ambos lados, el complemento arrancó "picante".

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Inicio del segundo tiempo

Temperley juega los 45 minutos finales en Salvador de Jujuy frente a Gimnasia.

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Final del primer tiempo

Gimnasia de Jujuy y Temperley no se sacan ventajas en el estadio 23 de agosto. El local fue superior al Gasolero.

Dematei vs. Brandán
Dematei frente a Brand&aacute;n. Temperley aguant&oacute; el primer tiempo.&nbsp;

Dematei frente a Brandán. Temperley aguantó el primer tiempo.

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Triple salvada del Gasolero

Primero Menéndez se topó con el travesaño y en la continuidad de la jugada Mastrolía se lució ante Minervino. El córner de Molina se estrelló en el horizontal.

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Lo volvió a perder Cosaro

La bajó de cabeza Menéndez y el central remató defectuosamente cruzado. Ya merece el gol el elenco de Pellerano.

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Por arriba llegó Gimnasia

Córner de Molina que sobró a Mastrolía y no llegó a conectar bien Menéndez, de cabeza.

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El Lobo tiene la iniciativa

Gimnasia mete presión en todos los sectores y Temperley asoma en la contra con la manija de Franco Benítez.

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Lo tuvo el local

Gran jugada colectiva entre Argañaraz y Gallardo para el remate afuera de Cosaro con todo el arco a su disposición.

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Comenzó el partido en Jujuy

Tras el golpe histórico que significó el 5-0 adverso ante Deportivo Maipú, el equipo de Nicolás Domingo tiene una parada difícil en el norte argentino frente a Gimnasia de Jujuy, líder de la zona B de la Primera Nacional.

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Formaciones de Gimnasia (J) y Temperley

Gimnasia de Jujuy: Milton Álvarez; Delfor Minervino, Guillermo Cosaro, Nicolás Dematei y Martín Lazarte; David Gallardo, Hugo Soria, Francisco Molina y Francisco Maidana; Cristian Menéndez y Abel Argañaraz. DT: Hernán Pellerano.

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Temperley: Ezequiel Mastrolía; Lorenzo Monti, Oswaldo Pacheco, Valentín Aguiñagalde y Lucas Angelini; Fernando Brandán, Lucas Richarte, Adrián Arregui y Franco Díaz; Franco Benítez y Marcos Echeverría. DT: Nicolás Domingo.

Árbitro: Álvaro Carranza. Estadio: 23 de Agosto. TV: LPF Play

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