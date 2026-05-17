Temperley no encuentra su norte y volvió a perder en Jujuy

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Una nueva frustración para Temperley

Un nuevo cachetazo para Temperley. Llegó a Jujuy herido, la pasó mal en el primer tiempo y mejoró algo en la parte final, pero Gimnasia acertó una de las tantas chances que tuvo y se impuso por 1-0. El Gasolero lleva siete sin triunfos y salió de la zona de Reducido. Complicado panorama para Nicolás Domingo.

Temperley aguantó el primer tiempo. Amagó en el comienzo querer jugar de igual a igual cuando Franco Benítez se mostró activo por izquierda, pero sin peso ofensivo. El local adelantó la artillería y le creó peligro a partir del buen pie de Francisco Molina. Si bien declinó pasada la media hora, el Lobo debió irse en ventaja al entretiempo. Cosaro tuvo dos, Menéndez despertó en el área, y entre los travesaños y Mastrolía, el Gasolero respiró en los primeros 45 minutos.

Temperley sintió el golpe

Un mejorado Temperley asomó para el complemento, al menos se amigó con la pelota, pero Gimnasia no bajó la guardia. Se hizo de ida y vuelta, hasta que el gol de Mauro Cachi marcó un quiebre. El recién ingresado tomó un rechazo de Mastrolía y, libre de marcas, se acomodó y clavó la pelota en el ángulo.

El equipo de Nicolás Domingo vendió cara la derrota. Llenó de centros el área de Milton Álvarez, se expuso a las contras y se generó expectativa en el tramo final. No le alcanzó con las ganas y el corazón, el Lobo se abrazó a la punta en soledad de la zona B, mientras que Temperley vio pasar otra fecha sin festejos y perdió el puesto de Reducido a manos de San Martín de San Juan.