La ilusión de Fernando Enrique tras el triunfo de Talleres de Escalada: "Demostramos para qué estamos"

Talleres de Escalada ratificó su gran momento colectivo al derrotar con autoridad a San Martín de Burzaco por 2 a 0 en condición de visitante. El equipo conducido por Lucas Licht golpeó en los momentos justos gracias a las definiciones de Ignacio Colombini y Mateo Muñoz, sumando tres puntos de oro para dejarlo cuarto al equipo en las posiciones.

Una de las figuras del encuentro y conductor futbolístico del equipo, Fernando "El Negro" Enrique , se mostró visiblemente respaldado por el rendimiento colectivo. El enganche de 40 años, que portó la cinta de capitán y manejó los tiempos en el mediocampo antes de salir reemplazado en el cierre del complemento, dejó sus sensaciones en la zona mixta del estadio Francisco Boga.

Con el triunfo ante los de Burzaco, el Albirrojo suma 28 unidades en la Primera B y se ubica a cuatro puntos de Arsenal de Sarandí y Villa Dálmine, los líderes de la categoría.

"Sabíamos que veníamos a una cancha muy difícil ante un rival duro, pero el equipo plantó bandera desde el primer minuto. Creo que fuimos superiores en todas las líneas y dominamos el partido de principio a fin. Tal vez, fue el mejor partido que hicimos en el año", abrió el histórico mediocampista, reflejando la tranquilidad del deber cumplido.

Al evaluar el desarrollo del juego, Enrique ponderó la efectividad ofensiva: "El gol de Ignacio Colombini antes del entretiempo nos dio la tranquilidad para manejar los hilos en el segundo tiempo. Después, con el gol de Mateo Muñoz, pudimos liquidarlo y defendernos con la pelota, que es lo que nos pide Lucas Licht".

talleres de escalada primera b La unión del grupo: la clave de Talleres de Escalada.

El gran momento del plantel y la lucha por el campeonato

Con este resultado, el Albirrojo acumula ocho victorias en el campeonato y se mete de lleno en los puestos de vanguardia. Al respecto, el capitán llamó a mantener la calma pero sin perder la ambición.

"Este es un grupo que se esfuerza muchísimo en la semana. A mis 40 años, estar rodeado de estos chicos que corren cada pelota a muerte me facilita mucho las cosas a mí en la cancha. Nos propusimos pelear arriba, Talleres es un club grande de la categoría que exige protagonismo y hoy demostramos para qué estamos", sentenció con firmeza.

Finalmente, el experimentado volante ya fijó la mirada en el próximo compromiso, donde recibirán a Sportivo Italiano en Escalada: "Hay que festejar hoy porque ganar de visitante en esta categoría cuesta el doble. Pero a partir del lunes ya nos pondremos a pensar en lo que viene. Esto es largo, el torneo es muy parejo y si queremos aspirar a grandes cosas no podemos relajarnos ni un segundo", concluyó.