Nazareno Pompei de Gran Hermano confesó la crisis que vivió tras dejar el fútbol

Nazareno Pompei fue eliminado de Gran Hermano Generación Dorada, envuelto en varias polémicas dentro de la casa del certamen de Telefe. Ya fuera del reality recordó lo traumático que fue dejar el futbol profesional luego de su paso por Los Andes y otros clubes.

“Las primeras dos o tres semanas fueron terribles”, reconoció el lomense Nazareno Pompei durante una entrevista con la revista Gente.

Sin experiencia laboral fuera del fútbol y con apenas algunos ahorros, se enfrentó por primera vez a una pregunta que lo paralizó: “¿Qué hago de mi vida?”.

“Fue terrible. En un principio arranca como una decisión de que ya no me estaba apasionando y desde lo económico tampoco me estaba dando lo necesario como para decir, ´Bueno, por más que ya no lo viva de la misma manera, porque fue mi sueño, toda la vida es futbolista, estoy ganando buena plata, puedo hacer una diferencia, lo hago igual’”, contó Nazareno Pompei .

nazareno pompei los andes gran hermano Nazareno Pompei en sus tiempos en Los Andes.

Nazareno Pompei también contó en la entrevista sus planes luego de dejar el futbol profesional con solo 27 años. “Entonces no tenía ninguna de las dos cosas cuando pongo en la balanza y ahí dije, bueno, paro, me tomo 6 meses de última, que si quiero volver sé que voy a poder, resignando plata en una categoría menor, en algún lugar que no quiera, pero voy a poder volver y veo a ver qué quiero hacer”, contó.

El sueño cumplido del ex Los Andes Nazareno Pompei

Y Nazareno Pompei recordó su sueño cumplido de ser jugador profesional: "Siempre soñé con ser jugador profesional, con debutar en primera. Gracias a Dios lo pude hacer, cumplí mi sueño: Pude jugar profesionalmente 6 años. Debuté en 2019 y firmé mi primer contrato y a partir de ahí fui profesional hasta fines 2024”.

“Firmo el primer contrato con 21 años, en la edad límite que te da el fútbol para o ser profesional o quedarte afuera. Lo firmé y ese mismo año debuté en primera en el club que soy hincha aparte, Los Andes de Lomas de Zamora”, apuntó.