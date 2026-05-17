domingo 17 de mayo de 2026
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17 de mayo de 2026
Fuerte.

Nazareno Pompei de Gran Hermano confesó la crisis que vivió tras dejar el fútbol

Nazareno Pompei, eliminado de Gran Hermano, recordó su paso por el fútbol profesional y lo que le significó su precoz retiro a los 27 años.

Nazareno Pompei habló de su mal momento.&nbsp;

Nazareno Pompei habló de su mal momento. 

“Las primeras dos o tres semanas fueron terribles”, reconoció el lomense Nazareno Pompei durante una entrevista con la revista Gente.

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Sin experiencia laboral fuera del fútbol y con apenas algunos ahorros, se enfrentó por primera vez a una pregunta que lo paralizó: “¿Qué hago de mi vida?”.

“Fue terrible. En un principio arranca como una decisión de que ya no me estaba apasionando y desde lo económico tampoco me estaba dando lo necesario como para decir, ´Bueno, por más que ya no lo viva de la misma manera, porque fue mi sueño, toda la vida es futbolista, estoy ganando buena plata, puedo hacer una diferencia, lo hago igual’”, contó Nazareno Pompei.

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Nazareno Pompei en sus tiempos en Los Andes.

Nazareno Pompei en sus tiempos en Los Andes.

Nazareno Pompei también contó en la entrevista sus planes luego de dejar el futbol profesional con solo 27 años. “Entonces no tenía ninguna de las dos cosas cuando pongo en la balanza y ahí dije, bueno, paro, me tomo 6 meses de última, que si quiero volver sé que voy a poder, resignando plata en una categoría menor, en algún lugar que no quiera, pero voy a poder volver y veo a ver qué quiero hacer”, contó.

El sueño cumplido del ex Los Andes Nazareno Pompei

Y Nazareno Pompei recordó su sueño cumplido de ser jugador profesional: "Siempre soñé con ser jugador profesional, con debutar en primera. Gracias a Dios lo pude hacer, cumplí mi sueño: Pude jugar profesionalmente 6 años. Debuté en 2019 y firmé mi primer contrato y a partir de ahí fui profesional hasta fines 2024”.

“Firmo el primer contrato con 21 años, en la edad límite que te da el fútbol para o ser profesional o quedarte afuera. Lo firmé y ese mismo año debuté en primera en el club que soy hincha aparte, Los Andes de Lomas de Zamora”, apuntó.

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