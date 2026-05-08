Nazareno Pompei explicó por qué cree que fue eliminado de Gran Hermano

Nazareno Pompei quedó eliminado de la casa de Gran Hermano Generación Dorada por decisión del público de Telefe. El lomense estuvo presente en el ciclo de Vero Lozano, analizó el juego y reveló por qué cree que quedó eliminado.

Al ser consultado por Vero Lozano , el exjugador de Los Andes compartió: “El detonante fue lo de Pincoya para mí, claramente, sino no sé si me iba en esta placa. Así y todo, me terminó perjudicando mucho adaptar todo y buscar la forma de jugar, para complacer o estar bien con Titi”.

“No era el lugar para enamorarse” Nazareno Pompei analizó su paso por Gran Hermano Generación Dorada y confesó que sus sentimientos por Titi terminaron afectando su juego. “Me fui enganchando con el correr de los días… hasta que dije ‘estoy hasta las bolas’”, contó entre risas y… pic.twitter.com/KT6WYqQNcJ

“Me enamoré, mal, después me sentí un boludo obviamente, pero sí, no lo podía manejar, eso era lo peor de todo. No le dije que estaba enamorado, pero sí le blanquee que sentía cosas por ella, que me estaban pasando cosas, pero la gente de mi grupo lo sabía. Yo no tenía problema en hablarlo, porque aparte estaba buscando que alguno me tire un centro de cómo manejarlo para que no me afecte en el juego”, dijo.

image Nazareno Pompei, su salida de Gran Hermano.

Cuando le mencionaron la nominación de Titi, él confesó que no lo podía creer, y reveló: “Estoy como un tarado, enamorado, no lo puedo manejar. De hecho, me encantaría que no, porque no la terminé pasando bien con la situación, y no era el lugar para enamorarse Gran Hermano”.