Cómo es Crimen desorganizado, la nueva serie de Netflix con Martín Bossi

Netflix presentó en sociedad a los personajes de Crimen desorganizado , la nueva serie policial de la plataforma en la que nada sale como fue planeado. El lomense Martín Bossi , con un look muy especial y particular , es parte de un elenco estelar.

Con un estreno previsto para 2027, Crimen desorganizado es la nueva apuesta nacional de Netflix protagonizada por Celeste Cid (Fifa), Marco Antonio Caponi (Ronaldo), Matías Mayer (Zizu) y Benjamín Amadeo (Kaiser).

Luz, cámara, acción. Cómo es "El sobrino", la película de Netflix con Sbaraglia y Luisana Lopilato

Prendé la tele. Cuándo se estrena en Netflix la película sobre Dibu Martínez

Cada secreto tiene precio y nadie sale limpio en Crimen desorganizado. La serie policial ya está en producción y llega en 2027. pic.twitter.com/SgjNGQLCgj

Se suman al elenco Miguel Ángel Rodríguez (Diegote), Soledad Silveyra (Alina Beltrán Feijoo), y la participación especial de Martín Bossi (Beto Zamudio).

Cómo es la nueva serie policial de Netflix

La serie sigue a un grupo de ladrones, desconocidos entre sí, que roba un banco y se reúne en una casa esperando cobrar por el trabajo recién realizado.

image Parte del elenco de la nueva serie de Netflix.

Pero nada sale según lo planeado y no hay rastros del botín. Quienes encargaron el robo están yendo a buscarlo y ahí es cuando el verdadero golpe comienza.

Dirigida por Nicanor Loreti y producida por Pampa Films, Crimen desorganizado es un thriller cruento y delirante donde cada secreto tiene precio y nadie sale limpio.