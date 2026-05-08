sábado 09 de mayo de 2026
Escribinos
8 de mayo de 2026
Lo qué vendrá.

Cómo es Crimen desorganizado, la nueva serie de Netflix con Martín Bossi

Netflix presentó a los personajes de Crimen desorganizado, su nueva serie policial argentina, con el lomense Martín Bossi y un gran elenco.

Martín Bossi, en una serie de Netflix.&nbsp;

Martín Bossi, en una serie de Netflix. 

Con un estreno previsto para 2027, Crimen desorganizado es la nueva apuesta nacional de Netflix protagonizada por Celeste Cid (Fifa), Marco Antonio Caponi (Ronaldo), Matías Mayer (Zizu) y Benjamín Amadeo (Kaiser).

Lee además
Llega a Netflix la película de Dibu Martínez. 
Prendé la tele.

Cuándo se estrena en Netflix la película sobre Dibu Martínez
El director y el elenco de la nueva película de Netflix. 
Luz, cámara, acción.

Cómo es "El sobrino", la película de Netflix con Sbaraglia y Luisana Lopilato
Embed

Se suman al elenco Miguel Ángel Rodríguez (Diegote), Soledad Silveyra (Alina Beltrán Feijoo), y la participación especial de Martín Bossi (Beto Zamudio).

Cómo es la nueva serie policial de Netflix

La serie sigue a un grupo de ladrones, desconocidos entre sí, que roba un banco y se reúne en una casa esperando cobrar por el trabajo recién realizado.

image
Parte del elenco de la nueva serie de Netflix.

Parte del elenco de la nueva serie de Netflix.

Pero nada sale según lo planeado y no hay rastros del botín. Quienes encargaron el robo están yendo a buscarlo y ahí es cuando el verdadero golpe comienza.

Dirigida por Nicanor Loreti y producida por Pampa Films, Crimen desorganizado es un thriller cruento y delirante donde cada secreto tiene precio y nadie sale limpio.

Temas
Seguí leyendo

Cuándo se estrena en Netflix la película sobre Dibu Martínez

Cómo es "El sobrino", la película de Netflix con Sbaraglia y Luisana Lopilato

Netflix producirá una la película documental sobre Gustavo Cerati

Cuándo se estrena Triángulo Amoroso, con Wanda y Maxi López, en Telefe

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Yipio dejó la casa de Gran Hermano. 
Sin vueltas.

Yipio rompió el silencio sobre su salida de Gran Hermano y la salud de su mamá

Las más leídas

Te Puede Interesar

Martín Bossi, en una serie de Netflix. 
Lo qué vendrá.

Cómo es Crimen desorganizado, la nueva serie de Netflix con Martín Bossi