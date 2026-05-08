La historia detrás de una exitosa pareja de influencers de Lomas de Zamora

Se muestran libres en las redes y en su vida.

Juan Pablo y Nicolás son el matrimonio de influencer que cuenta con varios proyectos en Lomas.

Con el poder del carisma, buen material visual y sobre todo la audacia para saber vender lo que les propongan es que el matrimonio integrado por Juan Pablo Kildoff y Nicolás Puentes son un verdadero éxito en las redes. Viven en Lomas de Zamora y son los influencer más destacados de la zona, con miles de seguidores y proyectos constantes.

Hace dos años que están casados, pero cuatro que se conocen y desde esa unión todo fue crecimiento sentimental y laboral en sus vidas. La pareja vive en el barrio Las Lomitas y aseguran que el secreto del trabajo que hacen en las redes como influencer se deriva del trabajo minucioso y responsable respecto al contenido que venden.

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"Ser influencer es un trabajo y no sólo se trata sobre que las marcas confíen en nosotros, va más allá porque también es importante lo que ofrecemos que se basa en mostrarnos libremente, en hacer contenidos buenos que colabore con la marca que nos contacta", describió Juan Pablo @juampi_kil que además cuenta con experiencia en el mundo artístico ya que fue uno de los integrantes del legendario grupo Parchis cuando era chico.

Por separado, cada uno tenía su contenido en redes, pero aseguraron que cuando se juntaron, comenzaron a mostrarse como pareja y explotó mucho más el trabajo como influencer. "Al principio hacíamos todo nosotros desde el armado del guion porque las marcas nos contrataban de esa forma, pero luego incursioné en marketing y ahora dejamos en mano de mi empresa todo lo que es el contenido", comentó Nicolás @nicopuentess que es oriundo de Wilde, pero se enamoró de Lomas cuando Juan Pablo le propuso vivir en Las Lomitas .

de61449c-0240-4908-ab5f-58c2843af156 Una pareja consolidada que supo capitalizar el trabajo con el amor.

Las cuentas de las diferentes marcas los convocan constantemente para vender sus productos, pero también para hacer presencias en eventos. "El resultado es que se genera credibilidad y eso aumenta el trabajo. Cada uno de nosotros cuenta con más de 60 mil seguidores lo que genera que al juntarse ambas cuentas haya mucha interacción", aseguró el matrimonio.

Sobre los inicios de la pareja influencer, ambos recordaron que hubo un rubro en particular que les abrió un nuevo mundo. "La primera que confió en nosotros fue la cuenta de @lorenacoroli que se dedica a realizar tratamientos estéticos y gracias a eso otras marcas del mismo rubro comenzaron a llamarnos".

La pareja cuida mucho de su estética por lo que en sus cuentas hay contenido referente al cuidado a través de distintos procedimientos de belleza. "Fue un verdadero hallazgo ser parte de este rubro porque nos abrió muchas posibilidades de marcas muy reconocidas", comentó Juan Pablo.

Influencer y con proyectos en Lomas de Zamora

Si bien el trabajo de influencer suelen hacerlo juntos, la pareja también se encarga de generar distintos proyectos y siempre eligen Lomas para hacerlo.

Nicolás es influencer y trabaja en marketing, tiene su propia empresa, pero recientemente junto a Juan Pablo lanzaron @hijoperro.ok que es un nuevo emprendimiento que lanzaron hace apenas un mes que apunta a la venta de artículos para mascotas ya que ambos aman a los animales y tienen a su hijita de cuatro patas: Amanda.

"Por el momento estamos trabajando con la venta online, pero la idea es que en un futuro no tan lejano poner un local a la calle en Lomitas", detalló Juan Pablo.

60986c90-b534-4b12-855f-f05578f34ce0 Con Amanda que es la hijita de cuatro patas del matrimonio.

Un programa en streaming para mostrarse tal cual son

Recientemente se les presentó al matrimonio de Lomas, la posibilidad de tener su propio programa de stream. "Si bien siempre estuvimos pensando en distintos formatos para hacer, ahora estamos viendo esta posibilidad que además nos vincula con lo que hacemos cotidianamente en nuestra vida", adelantaron.

Nicolás contó que el lugar donde viven los unió mucho más. "Desde que nos mudamos a Las Lomitas nos conectó un montón de circunstancias, pero sobre todo con los vecinos con los que siempre nos juntamos el finde a comer algo rico y a charlar de la vida y esa impronta es lo que queremos llevar al streaming que además lo vamos hacer en Lomas".

Hace unos días probaron de hacer un vivo en las redes en uno de estos encuentros hogareños y se conectaron más de 2mil personas por lo que entienden que el programa que va a hacer la pareja junto a otras tres personas puede funcionar muy bien.

"También nos encantaría apoyar al Municipio de Lomas, comentando adelantos y situaciones importantes en la zona, publicarlas en nuestras redes y en las del municipio para trabajar en conjunto y brindarle difusión al partido", recalcó Juan Pablo que siempre tiene ideas nuevas para generar.

Trabajo, generar ideas, compromiso, libertad y carisma define el éxito de la pareja de influencer de Lomas que apuntan a más y seguramente lo van a lograr.