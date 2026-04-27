De la adversidad al oficio: la academia de estética en Lomas de Zamora que transforma vidas

La institución de Lomas de Zamora fomenta a los vecinos a aprender un oficio para salir adelante.

La institución de Lomas de Zamora fomenta a los vecinos a aprender un oficio para salir adelante.

La academia de estética IAP de Lomas de Zamora ofrece carreras vinculadas a la belleza y al cuidado del cabello y del rostro, todas con rápida salida laboral. De esta manera, la institución ayuda a los vecinos a reinventarse y proyectar un futuro con herramientas concretas.

Liliana Migale , directora del instituto ubicado en Laprida 439, charló con el Diario La Unión y explicó que desde 2018 está al frente de la franquicia perteneciente a una empresa nacional dirigida por Rodrigo Michelet e Ivana Martín .

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Desde sus inicios, Migale detectó una realidad que la marcó por completo: muchos alumnos de bajos recursos hacían grandes esfuerzos para pagar la cuota y completar su formación. “Recuerdo la primera vez que me encontré con esa situación. Un chico me contó que no comía hacía días, así que fui a comprarle algo. Hoy es barbero y trabaja de eso , sin tener que volver a pasar por momentos tan duros”, relató.

Recuerdo la primera vez que me encontré con esa situación. Un chico me contó que no comía hacía días, así que fui a comprarle algo. Hoy es barbero y trabaja de eso, sin tener que volver a pasar por momentos tan duros Recuerdo la primera vez que me encontré con esa situación. Un chico me contó que no comía hacía días, así que fui a comprarle algo. Hoy es barbero y trabaja de eso, sin tener que volver a pasar por momentos tan duros

Cecilia Gutiérrez, profesora del instituto, se sumó a la chala y destacó que la experiencia le permite identificar a quienes tienen verdadera vocación: “Se nota quién tiene hambre de aprender y salir adelante. Muchos descubren que el estilismo es su lugar en el mundo. Todo depende del compromiso”.

“Me encanta formar personas con ganas reales de salir adelante. Es una profesión muy linda que en pocos meses te permite aprender un oficio, y eso me llena el alma”, expresó Cristina Oviedo, otra de las docentes.

Entre las historias de superación aparece la de Leandro Guzmán, alumno del curso de barbería. “Tengo problemas en la espalda y no puedo hacer esfuerzo físico, lo que me dificultaba conseguir trabajo. Acá encontré una oportunidad. Liliana me incentivó y hasta me da el dinero de los cortes que hago”, contó. Además, recordó que muchas veces no tenía dinero para cargar la SUBE o desayunar, pero nunca abandonó su objetivo.

Tengo problemas en la espalda y no puedo hacer esfuerzo físico, lo que me dificultaba conseguir trabajo. Acá encontré una oportunidad. Liliana me incentivó y hasta me da el dinero de los cortes que hago Tengo problemas en la espalda y no puedo hacer esfuerzo físico, lo que me dificultaba conseguir trabajo. Acá encontré una oportunidad. Liliana me incentivó y hasta me da el dinero de los cortes que hago

Peluquería, cejas y pestañas, maquillaje y barbería son algunas de las propuestas de formación que ofrece el instituto, todas de corta duración y orientadas a la inserción laboral. Hoy en día, IAP Lomas de Zamora cuenta con decenas de estudiantes, comprometidos y en busca de una oportunidad para salir adelante.

5cd2baad-1e36-4440-8877-596e9dfccb52 Todos los cursos cuentan con salida laboral.

Finalmente, Migale remarcó el impacto del proyecto: “Es una alegría enorme cruzarme con exalumnos que abrieron su propio local o trabajan a domicilio. Ese es uno de los grandes propósitos de este lugar”.